17.5 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nuova KIA Stonic 2025: il crossover compatto si rinnova

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
KIA ha presentato la nuova generazione della Stonic, ridefinendo i parametri del segmento B-SUV con uno stile più deciso, interni rifiniti con cura e una gamma di motori pensata per rispondere alle esigenze di un’Europa in evoluzione. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di una vera e propria rinascita del modello. 
Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer di Kia Europe, ha sottolineato come la nuova KIA Stonic rappresenti oggi un punto di riferimento per design, tecnologie di connettività e sicurezza, diventando un nuovo standard per i crossover compatti a livello internazionale. Il linguaggio stilistico “
Opposites United
” porta sulla Nuova KIA Stonic linee più decise e proporzioni armoniche. Le dimensioni restano compatte, ma la lunghezza cresce di 25 mm grazie ai paraurti ridisegnati. Il frontale si arricchisce di elementi distintivi come la firma luminosa Star Map, nuove griglie più marcate e un parafango anteriore aggiornato. Sul retro spiccano un portellone rivisto, gruppi ottici con disegno rinnovato, diffusore aggiornato e un paraurti dal profilo più pulito. I cerchi in lega, ora disponibili nelle misure da 16 e 17 pollici, contribuiscono a un aspetto più dinamico; la variante GT-Line adotta un disegno esclusivo da 17”. A completare il look arrivano due nuove tinte: Adventurous Green e Yacht Blue.  
Kia propone due varianti del motore 1.0 T-GDI: la versione benzina da 100 CV e la mild-hybrid MHEV da 115 CV. Entrambe le opzioni possono essere abbinate al cambio manuale a sei rapporti o all’automatico a doppia frizione DCT a sette marce. Questa doppia scelta consente alla Stonic di rispondere con flessibilità alla transizione energetica europea, mantenendo un equilibrio tra tradizione termica e soluzioni elettrificate leggere —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.5 ° C
20.1 °
16.3 °
94 %
0kmh
20 %
Lun
28 °
Mar
27 °
Mer
25 °
Gio
29 °
Ven
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)incendio (10)vigili del fuoco (10)Almanacco (10)Serie C (9)denuncia (7)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati