Nuova KIA Stonic 2025: il crossover compatto si rinnova

KIA ha presentato la nuova generazione della Stonic, ridefinendo i parametri del segmento B-SUV con uno stile più deciso, interni rifiniti con cura e una gamma di motori pensata per rispondere alle esigenze di un’Europa in evoluzione. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di una vera e propria rinascita del modello.

Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer di Kia Europe, ha sottolineato come la nuova KIA Stonic rappresenti oggi un punto di riferimento per design, tecnologie di connettività e sicurezza, diventando un nuovo standard per i crossover compatti a livello internazionale. Il linguaggio stilistico “

Opposites United

” porta sulla Nuova KIA Stonic linee più decise e proporzioni armoniche. Le dimensioni restano compatte, ma la lunghezza cresce di 25 mm grazie ai paraurti ridisegnati. Il frontale si arricchisce di elementi distintivi come la firma luminosa Star Map, nuove griglie più marcate e un parafango anteriore aggiornato. Sul retro spiccano un portellone rivisto, gruppi ottici con disegno rinnovato, diffusore aggiornato e un paraurti dal profilo più pulito. I cerchi in lega, ora disponibili nelle misure da 16 e 17 pollici, contribuiscono a un aspetto più dinamico; la variante GT-Line adotta un disegno esclusivo da 17”. A completare il look arrivano due nuove tinte: Adventurous Green e Yacht Blue.

Kia propone due varianti del motore 1.0 T-GDI: la versione benzina da 100 CV e la mild-hybrid MHEV da 115 CV. Entrambe le opzioni possono essere abbinate al cambio manuale a sei rapporti o all'automatico a doppia frizione DCT a sette marce. Questa doppia scelta consente alla Stonic di rispondere con flessibilità alla transizione energetica europea, mantenendo un equilibrio tra tradizione termica e soluzioni elettrificate leggere