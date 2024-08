Nuova MINI Copper, pneumatici all-season Vredestein

(Adnkronos) – La nuova MINI Cooper è dotata di serie di pneumatici estivi, invernali e all-season Vredestein. Sono disponibili nell’equipaggiamento standard sulle varianti Cabrio, a tre e cinque porte della nuova MINI Cooper, gli pneumatici Vredestein vengono così proposti come primo impianto. Il Vredestein Ultrac nella misura 215/40 R18 89Y XL equipaggia la Cooper e offre eccellenti performance sul bagnato. È provvisto di etichetta UE di categoria A, la struttura ottimizzata del fianco lo rende più confortevole rispetto alla concorrenza, riducendo al minimo la rumorosità anche alle alte velocità. Una gomma invernale dedicata alle alte prestazioni. Sul fianco riporta il simbolo della montagna con il fiocco di neve, marchio che ne certifica l’idoneità ad essere utilizzata anche nelle condizioni invernali, più ostili. L’etichetta UE di categoria B per l’aderenza sul bagnato conferma la sua ottima vocazione ad assicurare la massima aderenza sul bagnato, consentendo spazi di arresto minimi su strade bagnate. Il battistrada presenta solchi centrali angolati e lamelle sulla spalla che ne agevolano l’aderenza su superfici innevate.

Il Vredestein Quatrac Pro è uno pneumatico all-season che può equipaggiare la nuova MINI Cooper.

Una gomma high-performance sviluppata appositamente per veicoli ad alte prestazioni. Uno pneumatico che ha ottenuto numerosi riconoscimenti per via della sua eccellente manovrabilità e per le ottime prestazioni su asfalto bagnato. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)