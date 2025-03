Nuova Nissan Frontier 2025, un pick-up cool!

(Adnkronos) – La nuova Nissan Frontier si è aggiudicata il titolo di “Coolest Thing Made in Mississippi” per il 2025, nell’ambito della Mississippi Makers’ Challenge. Un riconoscimento importante che premia l’innovazione, l’affidabilità e la qualità costruttiva di questo pick-up prodotto nello stabilimento Nissan di Canton, Mississippi. Sotto il cofano della Nissan Frontier pulsa un vigoroso motore V6 assemblato presso l’impianto di motori del Costruttore nipponico a Decherd, nel Tennessee. Ma a rendere davvero speciale questo veicolo è la passione degli addetti alla produzione. “Il design robusto, le performance del motore e le sue capacità sono ciò che rende la Frontier davvero straordinaria. Ma è l’impegno quotidiano dei nostri dipendenti a fare la differenza”, ha dichiarato David Johnson, vicepresidente senior per Produzione, Logistica e Acquisti di Nissan Americas.



Il modello 2025 della Frontier presenta un look rivisitato, maggiore capacità di traino e una dotazione tecnologica più avanzata. Tra le principali novità: • nuovo frontale con griglia, paraurti • comando dello sterzo migliorato per un maggior comfort di guida • configurazione a passo lungo con cassone da sei piedi disponibile anche per le versioni PRO-4X e SL • capacità di traino aumentata fino a 3.250 kg (7.160 libbre) • display touchscreen da 12,3″ (da versione SV in su) • verniciatura Afterburn Orange riservata a PRO-X/PRO-4X • nuovo design dei cerchi da 17 pollici. Sul fronte della sicurezza, ora tutte le versioni includono di serie: Lane Departure Warning, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, sensori di parcheggio posteriori, High Beam Assist e Intelligent Cruise Control.

Incluso anche il programma Nissan Maintenance Care, che copre tre cambi d’olio prepagati per due anni o 24.000 miglia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)