Nuova Toyota Corolla Cross: design evoluto e versione GR SPORT

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Toyota rinnova la Corolla Cross con uno stile più deciso e un carattere da SUV autentico. L’aggiornamento introduce novità estetiche, comfort migliorato e soluzioni tecnologiche evolute, mantenendo la praticità che l’ha resa apprezzata dalle famiglie europee. Dal 1966 a oggi la Corolla ha superato i 55 milioni di esemplari venduti, diventando l’auto più diffusa al mondo. La nuova Toyota Corolla Cross porta avanti questa tradizione grazie al sistema Full Hybrid di quinta generazione e alle funzioni di sicurezza Toyota T-Mate, che comprende Toyota Safety Sense di terza generazione e aggiornamenti over-the-air. Il frontale si distingue per la griglia a nido d’ape e i nuovi gruppi ottici a LED con tecnologia abbaglianti adattivi. Dietro, i fari ridisegnati migliorano l’aerodinamica e rafforzano la personalità del modello. Cerchi in lega da 18 pollici e nuove colorazioni, anche bitono, completano il look. All’interno debutta una console centrale ridisegnata con vano più ampio, porta bicchieri rivisto e finiture di qualità superiore. L’atmosfera è resa più sofisticata dall’illuminazione ambiente e dai nuovi materiali dei sedili, disponibili anche in pelle. Non mancano sedili e volante riscaldati. La dotazione include touchscreen HD da 10,5 pollici, strumentazione digitale da 12,3 pollici e ricarica wireless potenziata. La nuova Corolla Cross adotta materiali fonoassorbenti che migliorano il comfort acustico. La gamma prevede due propulsori Full Hybrid: 1.8 litri da 140 CV con trazione anteriore e 2.0 litri da 178 CV, disponibile anche con AWD-i. Novità assoluta la modalità Snow Extra, che gestisce la coppia tra i due assi per garantire stabilità e sicurezza su fondi scivolosi.  Debutta in gamma la versione GR SPORT, sviluppata insieme a TOYOTA GAZOO Racing. L’assetto ribassato di 10 mm, ammortizzatori rivisti e sterzo più diretto migliorano la dinamica. Lo Sport Mode rende la risposta dell’acceleratore più immediata e la decelerazione più sportiva. Il design GR si distingue per paraurti dedicato, cerchi da 19 pollici e dettagli racing. All’interno, sedili sportivi in pelle sintetica con cuciture rosse e loghi GR completano l’ambiente dinamico. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

