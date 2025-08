Nuove superfici, materiali inediti e colori esclusivi per una Bentley su misura

(Adnkronos) –

Bentley aggiorna la Mulliner Personal Commissioning Guide con un’offerta ancora più ricca, dedicata a chi desidera modellare ogni dettaglio della propria vettura. La possibilità di personalizzazione, già scelta da un cliente su quattro, si amplia oggi con nuove finiture materiche, verniciature particolari e inserti ispirati all’artigianato più raffinato. Una delle novità più rilevanti offerte dalla personalizzazione Bentley Mulliner riguarda le impiallacciature in legno open pore, trattate con una vernice ultra-opaca che ne esalta la grana naturale. Questo tipo di finitura utilizza circa il 90% in meno di laccatura rispetto ai rivestimenti lucidi, valorizzando l’autenticità del materiale. Tra le essenze proposte spiccano il Vavona, con le sue venature decise, e la Liquid Amber, dal tono moderno e sofisticato. La gamma di personalizzazioni prosegue con nuovi inserti in fibra di carbonio tinta, che affiancano il classico nero lucido con quattro varianti cromatiche: Damson, Kingfisher Blue, Imperial Blue e Cumbrian Green. Ogni tonalità permette abbinamenti cromatici studiati per integrarsi con gli interni o generare contrasti d’effetto. Le superfici in Piano Gloss possono essere declinate in oltre 100 colori, combinabili con le verniciature esterne o con i rivestimenti interni. Anche la fascia della plancia e i profili delle portiere possono essere completati da un filetto dipinto a mano, in tinta coordinata con la livrea o la pelle degli interni. Ispirata al mondo nautico, la nuova proposta per il tunnel centrale prevede impiallacciature con motivi lineari o a spina di pesce, ottenute con inserti in legno open pore o anche in tinta carrozzeria. Il risultato richiama l’eleganza delle coperture in teak degli yacht di lusso. Tra le finiture più innovative figura anche il nuovo trattamento metallico chiamato “Wave”, disponibile per la consolle centrale: un motivo a onde intrecciate che cattura la luce e impreziosisce l’ambiente interno con un forte impatto visivo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)