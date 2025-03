Nuovo Piaggio Medley 200, più potenza, comfort e tecnologia

(Adnkronos) –

Piaggio presenta il nuovo Medley 200, uno scooter che unisce l’agilità dei ruota alta con il comfort di un GT urbano, offrendo prestazioni migliorate e una guida ancora più fluida. Accanto alla consolidata versione 125, il nuovo modello 200 si distingue per maggiore potenza, reattività ed efficienza, grazie al sofisticato monocilindrico a iniezione raffreddato ad acqua.

Con una potenza di 13 kW e una coppia di 16,5 Nm, il Piaggio Medley 200 offre una risposta immediata all'acceleratore, garantendo un'esperienza di guida brillante ed elastica, ideale per il traffico cittadino e per tragitti più lunghi. Il sistema start & stop evoluto assicura una gestione intelligente dei consumi, riducendo le emissioni e ottimizzando l'efficienza del motore. Il nuovo Medley incarna lo stile italiano, combinando linee eleganti con soluzioni pratiche e tecnologiche. La sua struttura bilancia perfettamente agilità e stabilità, mentre il vano sottosella, tra i più spaziosi della categoria, è in grado di ospitare comodamente due caschi jet. Disponibile nelle versioni Medley e Medley S, lo scooter si adatta a diverse esigenze di stile e personalizzazione: • Medley S, dal carattere sportivo, offre dettagli in nero opaco e una gamma colori esclusiva: Nero Meteora, Bianco Luna, Blu Ardesia e Oro Opaco. È inoltre dotato di Piaggio MIA, la piattaforma multimediale che collega lo smartphone al sistema di bordo • Medley, invece, predilige tinte più classiche come Grigio Astrale e Nero Abisso, arricchite da finiture in alluminio che ne esaltano l'eleganza.