Nuovo Renault Austral 2025: design scolpito e cuore ibrido

Renault rinnova profondamente il SUV Austral, rendendolo ancora più moderno, accogliente e connesso. Il nuovo modello adotta il linguaggio stilistico più recente del marchio, con una firma luminosa ispirata ai modelli Renault Rafale ed Espace, un frontale ridisegnato e linee più nette che ne esaltano il dinamismo. All’interno, il comfort cresce grazie a sedili anteriori ergonomici, sellerie in materiali riciclati e un ambiente più silenzioso. Il sistema di riconoscimento del conducente rappresenta una novità assoluta: una volta creato il profilo, basta salire a bordo perché l’auto adatti automaticamente posizione di guida, stazioni preferite e interfaccia. L’abitabilità rimane uno dei punti forti: la panchetta posteriore scorrevole su 16 cm consente di modulare lo spazio a seconda delle esigenze, con una capacità di carico che può superare i 1.700 litri. Il comfort si sposa con la versatilità, rendendo Austral ideale tanto per la città quanto per i viaggi in famiglia. Due le motorizzazioni presenti in gamma: il Mild Hybrid da 160 CV e il più efficiente Full Hybrid E-Tech da 200 CV, capace di consumare solo 4,7 l/100 km e con emissioni limitate a 106 g/km di CO2. Il tutto abbinato a una trasmissione automatica multimode fluida e reattiva. Grazie alla piattaforma CMF-CD, Renault Austral è dotato del sistema 4Control Advanced a quattro ruote sterzanti, che migliora agilità e stabilità. La tecnologia di bordo si completa con l’infotainment OpenR Link con Google integrato e oltre 30 sistemi ADAS per garantire sicurezza attiva e assistenza alla guida.

Prodotto nello stabilimento di Palencia, sarà distribuito in tutta Europa entro l'estate 2025.