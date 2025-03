Nuovo Renault Espace 2025: l’ibrido per la famiglia

(Adnkronos) –

Renault Espace si rinnova per il 2025, proponendosi come un SUV elegante e versatile pensato per le famiglie moderne. Con uno stile più dinamico e contenuti tecnologici all’avanguardia, il nuovo monovolume francese punta su abitabilità, comfort e sostenibilità. Esteticamente, la nuova Renault Espace adotta un design più deciso con frontale e posteriore completamente rivisitati. Tra le novità spiccano i gruppi ottici affusolati con tecnologia LED, la tinta Grigio Baltico e il tetto panoramico opacizzante Solarbay, il più grande mai montato su una Renault. I dettagli in nero lucido esaltano il carattere sportivo, mentre l’aerodinamica migliorata contribuisce a una maggiore efficienza. All’interno, l’atmosfera è raffinata. I nuovi sedili ergonomici garantiscono comfort nei lunghi viaggi, mentre l’insonorizzazione migliorata assicura un ambiente rilassante. La seconda fila è scorrevole, la terza completamente a scomparsa, per una capacità di carico fino a 2.224 litri nella versione a 5 posti. La configurazione a 7 posti è ideale per famiglie numerose e viaggi su lunga distanza. Sotto il cofano batte un motore Full Hybrid E-Tech da 200 CV, capace di consumare appena 4,8 l/100 km (ciclo WLTP) e offrire un’autonomia fino a 1.100 km senza ricarica. Il sistema abbina un motore turbo benzina 1.2 tre cilindri a due unità elettriche, il tutto gestito da una trasmissione automatica multimode fluida e reattiva. Il cambio è stato ottimizzato per offrire una guida dinamica senza compromettere il comfort. In termini di sicurezza e tecnologia, il nuovo Espace è ai vertici del segmento. Dispone di 32 dispositivi ADAS, tra cui il sistema 4Control Advanced a quattro ruote sterzanti.

La nuova proposta del Costruttore francese sarà disponibile negli allestimenti Techno, Esprit Alpine e Iconic, ognuno con caratteristiche distintive. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)