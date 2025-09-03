28.1 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Omoda 5 Anniversary: il SUV che celebra stile, tecnologia e ambizione

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – C’è chi festeggia il compleanno con una torta, e chi lo fa con un’auto che punta a ridefinire gli standard del suo segmento. A un anno esatto dal debutto in Italia, OMODA & JAECOO presenta la Omoda 5 Anniversary, una serie speciale che unisce carattere estetico, dotazioni premium e tecnologia all’avanguardia. Un modello celebrativo che non guarda al passato, ma si proietta verso il futuro del marchio in Europa.  La Omoda 5 Anniversary non si limita a un badge commemorativo: evolve nel segno del design. Il nuovo paraurti anteriore, ispirato alla sorella maggiore Omoda 9, dona al frontale un look più muscoloso e contemporaneo. La carrozzeria guadagna 7 cm in lunghezza, raggiungendo i 4,45 metri, per una presenza più solida su strada. Dentro, la versione Premium si fa notare con finiture superiori e un’atmosfera da salotto tecnologico: selleria in similpelle traforata, sedili anteriori ventilati e riscaldati, illuminazione ambient multicolore, doppio display curvo da 12,3” e audio firmato SONY.
 Parlando di tecnologia la Anniversary mette in mostra una dotazione pensata per chi non vuole rinunciare a nulla: ricarica wireless da 50W, telecamera a 360°, portellone elettrico e climatizzazione bi-zona sono solo alcuni degli elementi che ne sottolineano la vocazione premium. Un pacchetto completo, senza optional a pagamento, che strizza l’occhio a chi cerca trasparenza e valore.  Sotto il cofano, il 1.6 TGDI turbo benzina da 147 CV e 275 Nm dialoga con un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, regalando una guida fluida e brillante. La sicurezza è affidata a una suite ADAS di Livello 2, con sistemi come il cruise control adattivo, il mantenimento attivo di corsia e la frenata automatica d’emergenza. Un insieme che trasmette fiducia tanto nel traffico urbano quanto nei lunghi viaggi autostradali. Il prezzo è uno dei tratti distintivi: la Omoda 5 Anniversary parte da 26.900 euro. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.1 ° C
28.8 °
26.5 °
48 %
2.6kmh
40 %
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
29 °
Dom
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Pisa Sporting Club (12)Gaza (12)vigili del fuoco (12)Serie A (12)carabinieri (11)Acf Fiorentina (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati