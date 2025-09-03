Omoda 5 Anniversary: il SUV che celebra stile, tecnologia e ambizione

(Adnkronos) – C’è chi festeggia il compleanno con una torta, e chi lo fa con un’auto che punta a ridefinire gli standard del suo segmento. A un anno esatto dal debutto in Italia, OMODA & JAECOO presenta la Omoda 5 Anniversary, una serie speciale che unisce carattere estetico, dotazioni premium e tecnologia all’avanguardia. Un modello celebrativo che non guarda al passato, ma si proietta verso il futuro del marchio in Europa. La Omoda 5 Anniversary non si limita a un badge commemorativo: evolve nel segno del design. Il nuovo paraurti anteriore, ispirato alla sorella maggiore Omoda 9, dona al frontale un look più muscoloso e contemporaneo. La carrozzeria guadagna 7 cm in lunghezza, raggiungendo i 4,45 metri, per una presenza più solida su strada. Dentro, la versione Premium si fa notare con finiture superiori e un’atmosfera da salotto tecnologico: selleria in similpelle traforata, sedili anteriori ventilati e riscaldati, illuminazione ambient multicolore, doppio display curvo da 12,3” e audio firmato SONY.

Parlando di tecnologia la Anniversary mette in mostra una dotazione pensata per chi non vuole rinunciare a nulla: ricarica wireless da 50W, telecamera a 360°, portellone elettrico e climatizzazione bi-zona sono solo alcuni degli elementi che ne sottolineano la vocazione premium. Un pacchetto completo, senza optional a pagamento, che strizza l’occhio a chi cerca trasparenza e valore. Sotto il cofano, il 1.6 TGDI turbo benzina da 147 CV e 275 Nm dialoga con un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, regalando una guida fluida e brillante. La sicurezza è affidata a una suite ADAS di Livello 2, con sistemi come il cruise control adattivo, il mantenimento attivo di corsia e la frenata automatica d’emergenza. Un insieme che trasmette fiducia tanto nel traffico urbano quanto nei lunghi viaggi autostradali. Il prezzo è uno dei tratti distintivi: la Omoda 5 Anniversary parte da 26.900 euro. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)