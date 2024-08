Omoda&Jaecoo: oltre 280.000 unità consegnate in 15 mesi

(Adnkronos) –

Omoda&Jaecoo è un brand automobilistico giovane ma con grandi aspirazioni. A distanza di soli 15 mesi dal suo lancio globale, Omoda&Jaecoo ha venduto oltre 280.000 unità. Il 4 aprile il costruttore asiatico ha debuttato in Europa, un mercato tutto da esplorare per un costruttore dalle grandi potenzialità. La Spagna è stato il primo mercato ufficiale che ha sancito l’operatività nel Vecchio Continente della Omoda&Jaecoo.

Nella penisola iberica, il brand cinese ha totalizzato nel mese di luglio le 1.018 unità. Con una quota di mercato superiore all’1% nel segmento C dei SUV, il mercato spagnolo è altamente competitivo, la rapida ascesa di Omoda&Jaecoo, dimostra così l’eccellente qualità dei suoi prodotti. Dopo la Spagna e la Polonia, anche l’Italia è stato un mercato chiave per il costruttore cinese. Non solo zero emissioni ma anche un’elevata sicurezza, così la Omoda 5 ha ottenuto la certificazione delle 5 stelle Euro NCAP in Europa e A-NCAP in Australia. Si tratta di due dei più autorevoli enti certificatori della sicurezza a livello mondiale. Diventare un marchio di livello mondiale nel lungo termine ma anche accelerare il processo di transizione energetica, realizzando diversi modelli e focalizzando l’attenzione sulla distribuzione e sistemi di fornitura di ricambi. Migliorare continuamente i servizi proposti e offrire esperienze di mobilità all’avanguardia, questi gli assi nella manica di un brand in forte ascesa. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)