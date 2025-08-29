Opel Grandland Electric AWD: potenza, autonomia e versatilità senza compromessi

(Adnkronos) –

Opel Grandland Electric AWD segna un punto di svolta per il marchio tedesco, unendo la tradizione del comfort Opel a una tecnologia di propulsione elettrica all’avanguardia. La prima versione a batteria con trazione integrale della gamma Opel Grandland Electric si distingue per la capacità di coniugare prestazioni elevate, sicurezza e grande praticità di utilizzo quotidiano. Con 239 kW (325 CV) di potenza complessiva e una coppia fino a 509 Nm, il SUV accelera da 0 a 100 km/h in appena 6,1 secondi, offrendo una guida dinamica e immediata in ogni contesto. La batteria agli ioni di litio da 73 kWh garantisce un’autonomia fino a 501 km secondo il ciclo WLTP, rendendo il Grandland Electric AWD una scelta ideale non solo per gli spostamenti urbani, ma anche per viaggi di lunga percorrenza. La ricarica rapida permette di passare dal 20% all’80% in circa mezz’ora presso le colonnine pubbliche ad alta potenza, riducendo al minimo i tempi di sosta. L’abitacolo del nuovo Opel Grandland Electric AWD è progettato per offrire il massimo benessere ai passeggeri. I sedili ergonomici Intelli-Seat certificati AGR, disponibili per guidatore e passeggero, assicurano un comfort superiore anche nei viaggi più lunghi. L’infotainment con display fino a 16 pollici, la connettività avanzata e la Pixel Box trasparente per la ricarica wireless dello smartphone rendono l’esperienza a bordo moderna e intuitiva. Il bagagliaio parte da una capacità minima di 485 litri, sufficiente per i viaggi in famiglia o il trasporto di attrezzature sportive, e raggiunge i 1.580 litri abbattendo i sedili posteriori frazionati 40:20:40. La flessibilità dello spazio è uno dei punti di forza di questo SUV, pensato per chi vuole unire vita quotidiana e tempo libero senza rinunce. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)