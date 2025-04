PAC-MAN arriva a bordo: la nuova esperienza di gioco firmata Volkswagen

(Adnkronos) –

Volkswagen ridefinisce l’intrattenimento in auto portando l’iconico PAC-MAN direttamente nel sistema infotainment dei suoi veicoli. Grazie alla collaborazione con Bandai Namco e la piattaforma AirConsole, la versione Championship Edition dello storico gioco arcade è ora disponibile su oltre 300.000 vetture Volkswagen in Europa.

PAC-MAN Championship Edition può essere giocato mentre il veicolo è parcheggiato, utilizzando lo smartphone come controller. Ciò che rende l’esperienza ancora più immersiva è l’integrazione dell’illuminazione ambientale dinamica, che si sincronizza in tempo reale con l’azione sullo schermo. Nei modelli della famiglia ID., questa funzionalità è ulteriormente arricchita dal sistema ID. Light, che amplifica la connessione tra veicolo e giocatore. L’universo PAC-MAN è stato reinterpretato con un tocco automobilistico: i celebri frutti sono ora cerchioni stilizzati, mentre le silhouette di modelli storici come il Maggiolino, il Bus VW e la Golf IV R32 diventano elementi interattivi di gioco. I power-up assumono la forma del logo Volkswagen e i celebri badge GTI, GTX e R si trasformano in bonus grafici e punti extra. AirConsole è la prima piattaforma pensata appositamente per il gaming in auto. Compatibile con diversi modelli Volkswagen, tra cui ID.7, ID.5, ID.4, ID.3 (da software 4.0), Tayron, Tiguan, Passat, Golf e Golf Variant (anno modello 2025), permette di trasformare l’abitacolo in una vera postazione da gioco. L’esperienza è disponibile per veicoli dotati di contratto VW Connect Plus attivo e connessione Internet. Per accedere al gioco è necessario scaricare l’app AirConsole dall’In-Car Shop. L’esperienza di gioco con effetti luminosi dinamici è disponibile nei modelli ID. dotati di ID. Software 5.0 (o successivi) e nei SUV Tayron e Tiguan a partire dal livello di allestimento Life (anno modello 2025). —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)