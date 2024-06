Per KIA gli incentivi non finiscono mai

(Adnkronos) – Per Kia gli ecoincentivi non sono finiti! Sarà, infatti, possibile usufruire dell’ecoincentivo Kia su tutta la gamma elettrica presso la rete di concessionari italiani Kia, coinvolgendo oltre a Niro EV anche EV6 ed EV9, anche senza rottamazione. L’iniziativa della filiale italiana del brand coreano è volta a permettere ai propri clienti di continuare a usufruire di un’agevolazione nell’acquisto di nuove vetture elettriche, nonostante gli incentivi statali di giugno 2024 si siano esauriti a poche ore dall’attivazione. Nello specifico con Niro EV il contributo dell’Ecoincentivo Kia ha un valore di 6.000€, anche senza rottamazione – con il modello EV6 il contributo dell’Ecoincentivo Kia può arrivare fino a ben 16.000€ in caso di leasing finanziario K-Lease anche senza rottamazione ed infine per il TOP della gamma EV9 gli ecoincentivi Kia arrivano fino a 8.000€ in caso di leasing finanziario K-Lease anche senza rottamazione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)