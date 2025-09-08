24.3 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Peugeot Care: garanzia estesa a tutte le motorizzazioni

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nel corso del 2024 Peugeot è stato il primo costruttore europeo a introdurre un programma di garanzia fino a 8 anni o 160.000 chilometri per i modelli 100% elettrici. Una scelta che ha confermato la fiducia del marchio nella solidità della propria gamma a zero emissioni e, al tempo stesso, l’impegno concreto verso una mobilità più duratura e sostenibile. Spinta da questa visione, la Casa francese ha deciso di estendere la stessa formula di protezione a tutte le tipologie di motorizzazioni. Dal 1° settembre 2025, infatti, la Garanzia Peugeot Care sarà valida anche per vetture con propulsori termici, ibride a 48 V, plug-in hybrid e naturalmente per le elettriche già coperte dal programma.  L’iniziativa sarà attiva per tutti i clienti italiani che stipuleranno un contratto di acquisto nel mese di settembre 2025, con validità fino al 30 settembre. La copertura comprende i principali organi meccanici ed elettrici fino a 8 anni o 160.000 km, con condizioni particolarmente vantaggiose. La garanzia si rinnova automaticamente e senza costi aggiuntivi: un anno di estensione dopo ogni manutenzione ufficiale per modelli termici e ibridi, due anni per gli elettrici, sempre entro il limite massimo previsto. Un ulteriore beneficio riguarda la trasferibilità: in caso di vendita della vettura, la garanzia rimane attiva e passa al nuovo proprietario, aumentando l’attrattiva sul mercato dell’usato e il valore residuo dell’auto. Con questa iniziativa, Peugeot consolida la propria strategia volta a unire affidabilità, innovazione e convenienza per i suoi clienti, offrendo una copertura unica nel panorama automobilistico europeo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.3 ° C
25.4 °
23.8 °
60 %
1.5kmh
0 %
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
21 °
Gio
24 °
Ven
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Serie C (10)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)incendio (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati