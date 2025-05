PEUGEOT CARE WARRANTY: garanzia estesa a 8 anni o 160.000 km su tutta la gamma elettrica

(Adnkronos) – A partire dal 1° maggio 2025, il programma di garanzia PEUGEOT Allure Care cambia nome e diventa PEUGEOT CARE WARRANTY, mantenendo inalterata la copertura che ha reso unica l’offerta del marchio nel panorama europeo. Con una protezione fino a 8 anni o 160.000 chilometri, il programma si estende ora a tutta la gamma passeggeri elettrica del Leone, che oggi comprende nove modelli, la più ampia tra i costruttori generalisti europei. Fin dall’inizio del 2024, il Costruttore francese è stato il primo europeo a proporre un’estensione così ampia per i veicoli elettrici, dimostrando la propria fiducia nella qualità costruttiva e nella durata dei suoi modelli a zero emissioni. La nuova denominazione PEUGEOT CARE WARRANTY rappresenta un’evoluzione nel segno della continuità, offrendo una copertura tecnica che abbraccia componenti fondamentali come motore elettrico, caricatore, trasmissione e sistemi elettrici e meccanici principali.

Secondo i dati raccolti dal brand, oltre l’80% dei clienti PEUGEOT dichiara che il programma CARE WARRANTY ha migliorato sensibilmente la fiducia nei confronti dei veicoli elettrici. Il programma si attiva automaticamente e senza costi aggiuntivi dopo ogni intervento di manutenzione eseguito presso la rete ufficiale, per un periodo di 2 anni o 25.000 km, rinnovabile nel tempo. Questo servizio si affianca alla garanzia di 8 anni o 160.000 km già prevista per le batterie ad alta tensione, offrendo così una copertura completa per tutta la vettura. Per assicurare che ogni cliente possa affrontare con serenità il passaggio alla mobilità elettrica, PEUGEOT ha incluso nella protezione

CARE WARRANTY anche E-Rifter ed E-Traveller, due modelli strategici per famiglie e professionisti. L’intera offerta elettrica passeggeri del brand beneficia ora di questa estensione, confermando la leadership di PEUGEOT in Europa per varietà e accessibilità dell’offerta a zero emissioni. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)