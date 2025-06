Pietrantonio, ‘tutela consumatori, fiscalità e dialogo istituzionale, le mie priorità in Unrae’

(Adnkronos) – “In un momento difficile come questo ci sono tante priorità nel settore automotive ma in Unrae ne abbiamo individuate alcune, dalla tutela dei consumatori al lavoro per rendere i tavoli di discussioni istituzionali più efficaci”. Così Roberto Pietrantonio, presidente di Mazda Italia e da oggi alla guida dell’associazione dei costruttori esteri – che nel 2025 festeggia i suoi ‘primi 75 anni’ – delinea all’Adnkronos alcune delle linee guida che sicuramente definiranno il suo mandato. “Nel mio mandato – sottolinea – intendo assolutamente lavorare anche per il consumatore che è il grande assente” nelle discussioni sull’automotive “ma che va tutelato” in un momento in cui “sul mercato arrivano nuove tecnologie”. “L’Unrae si propone di colmare questo gap, magari creando un canale di comunicazione diretto con i consumatori che hanno bisogno di essere orientati e per i quali vogliamo essere un interlocutore autorevole e importante” Pietrantonio ribadisce la volontà “di portare avanti il position Paper dell’Unrae, in particolare sui temi della fiscalità dove vorremmo che l’Italia sia allineata alla media dell’Unione Europea, magari raccontando meglio quelli che sono i vantaggi” di questo allineamento fiscale e sottoponendo “proposte win-win positive e vincenti per il settore ma anche per le casse dello Stato”. Con un accenno, poi, alle scelte del governo in materia di bonus in Unrae, continua, “ci auspichiamo che ci siano più azioni di visione strategica che non azioni tattiche: questa degli incentivi è sembrata un po’ una azione estemporanea, oltretutto annunciata in maniera intempestiva con il rischio di una stasi sul mercato mentre i consumatori si aspettano qualcosa che non è ancora ben definito”. Infine, sulla possibilità di una ‘unificazione’ dei diversi interlocutori del governo – da Unrae ad Anfia e Federauto – per Pietrantonio si tratta soprattutto “di trovare istanze comuni che ci accomunano, in fondo siamo tutti operatori del settore e fare il bene dell’auto significa fare il bene di tutti. Lo sforzo sarà quello di attivare un dialogo costruttivo, sincero e trasparente e su questo sicuramente mi spenderò”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)