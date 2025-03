Pininfarina, 95 anni di mobilità, innovazione e tecnologia

(Adnkronos) – Nel suo 95° anniversario, Pininfarina ha ospitato l’evento esclusivo “Design and Performance in Motion: Shaping Two-Wheel Aerodynamics”, dedicato all’evoluzione dell’aerodinamica, delle prestazioni e del design nel mondo della mobilità su due ruote. Il fulcro dell’incontro è stato il celebre Galleria del Vento Pininfarina, punto di riferimento globale per la ricerca aerodinamica e aeroacustica da oltre 50 anni. L’evento ha visto la partecipazione di protagonisti d’eccezione, che stanno plasmando il futuro della mobilità a due ruote. A moderare il dibattito, Piergiorgio Giacovazzo, con il contributo di Alessandro Aquili, Head of Pininfarina Wind Tunnel, e Fabrizio Valentini, Head of Design Management di Pininfarina.



Secondo Alessandro Aquili, l’evento arriva in un momento strategico per Pininfarina, impegnata nel potenziamento della propria Galleria del Vento per offrire agli operatori del settore, tra cui produttori OEM, startup e team racing, strumenti all’avanguardia per lo sviluppo dei loro veicoli. Grazie a tecnologie avanzate, oggi è possibile valutare con estrema precisione resistenza aerodinamica (drag), portanza (lift)

e raffreddamento delle motociclette in condizioni dinamiche. Il sistema di sospensioni attive consente di simulare angoli di piega fino a 55°, riproducendo scenari reali in totale sicurezza. Inoltre, i test possono essere eseguiti con un pilota in sella o un manichino strumentato, per ottimizzare sia le prestazioni aerodinamiche che il comfort termico. Durante la giornata, gli ospiti hanno avuto accesso a progetti esclusivi che sfruttano le capacità della Galleria del Vento Pininfarina, dimostrando come l’aerodinamica stia rivoluzionando il design e le prestazioni di motociclette elettriche, biciclette ad alte prestazioni e veicoli solari. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)