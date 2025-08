Pininfarina celebra 95 anni al Pebble Beach Concours d’Elegance 2025

(Adnkronos) – Nel 2025 Pininfarina sarà protagonista al celebre Pebble Beach Concours d’Elegance, in California, in occasione del suo 95° anniversario. L’evento statunitense, tra i più esclusivi al mondo dedicati all’eleganza automobilistica, ha istituito per l’occasione un riconoscimento inedito: il Pininfarina Trophy. Questo nuovo premio sarà attribuito alla vettura che meglio rappresenta quasi un secolo di stile, innovazione e cultura del design secondo la visione Pininfarina.

Sandra Button, Presidente del Pebble Beach Concours d’Elegance, ha evidenziato come la casa italiana abbia lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’automobile: “Nel corso degli anni abbiamo ospitato esemplari straordinari firmati Pininfarina, veri capolavori in movimento. È per noi un privilegio omaggiare l’eccellenza di questo marchio con un trofeo che ne celebra il contributo estetico e concettuale all’universo automobilistico”.

Il Pininfarina Trophy sarà consegnato domenica 17 agosto 2025, durante la cerimonia ufficiale del Concours. A selezionare il vincitore sarà una giuria dedicata, istituita per valorizzare le auto che incarnano pienamente la filosofia del marchio. A presentare il premio sarà Silvio Angori, CEO e Vicepresidente di Pininfarina. Il trofeo, ideato e prodotto internamente, riflette la maestria artigianale e l’identità stilistica che da sempre caratterizzano la casa torinese. “Essere celebrati negli Stati Uniti, un Paese che ha sempre rappresentato un mercato strategico per noi, è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Angori. “Con le nostre sedi a Miami e New York, sentiamo forte il legame con questo territorio e con un evento che rappresenta un punto di riferimento assoluto nel panorama automobilistico globale”.

Per rendere ancora più speciale il tributo, Automobili Pininfarina presenterà in anteprima la Battista Novantacinque.