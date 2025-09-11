25.4 C
Pirelli, accordo con Aston Martin per adozione Cyber Tyre

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Pirelli e Aston Martin hanno siglato un accordo di collaborazione per l’integrazione della tecnologia esclusiva Cyber Tyre di Pirelli nei futuri modelli del marchio britannico di auto sportive di lusso. Cyber Tyre, si legge in una nota, è il primo sistema al mondo in grado di raccogliere dati e informazioni da sensori posizionati direttamente all’interno dei pneumatici, elaborarli tramite software e algoritmi proprietari Pirelli e comunicare in tempo reale con l’elettronica del veicolo, generando nuove funzionalità integrate nei sistemi di guida e controllo. Grazie alla collaborazione con Bosch Engineering, Cyber Tyre sarà completamente integrato nell’architettura elettronica che governa la dinamica del veicolo nei futuri modelli Aston Martin.  La tecnologia Pirelli Cyber Tyre consente all’auto di acquisire informazioni fondamentali dai pneumatici attraverso sensori collocati nella parte interna del battistrada. Questi dati, elaborati con algoritmi esclusivi Pirelli, vengono trasmessi a un’unità elettronica di controllo che ottimizza la dinamica del veicolo. In questo modo, le prestazioni dei principali sistemi elettronici di guida dinamica – tra cui Esp, Abs e controllo della trazione – vengono potenziate grazie a un insieme completo di dati sul pneumatico, precedentemente non disponibili. Sia Aston Martin che Pirelli sono impegnate nella creazione di auto sportive ultra-lusso dalle prestazioni straordinarie, e l’introduzione del sistema Cyber Tyre rappresenta un ulteriore passo tecnologico che consente ad Aston Martin di mantenere la leadership in termini di performance. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

