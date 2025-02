Polestar integra le chiavi digitali in Apple Wallet

(Adnkronos) – Grazie a un recente aggiornamento software over-the-air (OTA), i proprietari di Polestar 3 possono ora utilizzare le chiavi digitali in Apple Wallet per aprire, chiudere e avviare il proprio veicolo direttamente da iPhone o Apple Watch. Questa innovativa funzionalità sarà presto disponibile anche per Polestar 4. Le chiavi digitali possono essere condivise con fino a cinque utenti, utilizzando messaggi, mail, AirDrop, WhatsApp e altre piattaforme. Il proprietario di una Polestar ha la possibilità di concedere solo l’accesso al veicolo o anche il permesso di guida. Inoltre, la funzione Power Reserve permette di utilizzare l’Apple Wallet per sbloccare e avviare l’auto anche quando l’iPhone è scarico. Secondo Michael Lohscheller, CEO di Polestar, questo aggiornamento risponde direttamente alle esigenze dei clienti: “Integrare le chiavi digitali in Apple Wallet significa offrire un’esperienza premium e semplificare l’uso quotidiano del veicolo. I nostri clienti desideravano questa funzionalità e siamo lieti di averla resa disponibile. Continueremo a migliorare i nostri modelli attraverso aggiornamenti software costanti, come facciamo dal lancio di Polestar 2 nel 2020.”

Oltre alle chiavi digitali, l’aggiornamento introduce Apple CarPlay wireless su Polestar 3, consentendo un accesso più fluido all’ecosistema Apple direttamente dal display da 14,5 pollici dell’auto. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario disporre di: • iPhone 11 o modello successivo, aggiornato all’ultima versione di iOS • Apple Watch Series 6 o superiore, con l’ultima versione di watchOS. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)