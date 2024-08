Polestar, un nuovo CEO per risollevare i conti

(Adnkronos) – Risollevare i conti della Polestar, questa la mission di Michael Lohscheller nuovo CEO del Marchio automobilistico svedese.

Si è dimesso Thomas Ingenlath, alla guida di Polestar sin dalla sua nascita. In merito al cambio ed all’ingresso del nuovo CEO, si è pronunciato anche Winfried Vahland, Presidente di Polestar, il quale ha dichiarato che la Geely punta al successo di Polestar e che grazie anche all’apporto di Michael e alla tecnologia presenti sui suoi modelli, il marchio svedese potrà crescere e posizionarsi sui mercati internazionali. Il tutto dovrà avvenire senza perdere di mira l’obiettivo di un posizionamento dei modelli Polestar nel segmento dei veicoli elettrici premium. Accelerare lo sviluppo di nuovi veicoli, ma anche affermarsi su quei mercati dove il costruttore svedese si è già posizionato. Con il lancio delle Polestar 3 e Polestar 4, tutto ciò sarà possibile anche grazie a una strategia che mirerà a catturare l’attenzione del cliente con iniziative, tecnologia e supporto nella vendita e assistenza. Del resto, Michael Lohscheller vanta una lunga esperienza nell’automotive. In passato ha ricoperto ruoli importanti in Volkswagen, Mitsubishi e Daimler. Nel 2017 è stato amministratore delegato di Opel. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)