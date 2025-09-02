Porsche Macan elettrica: più tecnologia, comfort e assistenza intelligente

(Adnkronos) – La Porsche Macan elettrica si prepara al nuovo Model Year con un pacchetto di aggiornamenti che arricchiscono l’esperienza di guida e la vita a bordo. Il SUV compatto di Zuffenhausen punta su comfort, digitalizzazione e sicurezza, introducendo sistemi avanzati che rendono ogni viaggio più intuitivo e piacevole. Il Surround View 3D, disponibile su richiesta, è stato perfezionato con nuove funzioni che semplificano le manovre. Tra queste, il Transparent Bonnet, che mostra una visione virtuale dell’area davanti alla vettura, e il Trained Parking, capace di memorizzare fino a cinque routine di parcheggio da eseguire in autonomia. A completare il pacchetto arriva l’assistenza alla retromarcia, utile per percorsi stretti e tortuosi fino a 50 metri. Un’altra novità di rilievo è la Porsche Digital Key, che trasforma iPhone, Apple Watch e smartphone Android compatibili in chiavi digitali. L’accesso all’auto avviene tramite NFC, Bluetooth o banda ultralarga, con la possibilità di condividere fino a sette profili diversi. Tramite l’app My Porsche, inoltre, è possibile gestire bagagliaio e frunk in modo semplice e immediato. Il nuovo App Center porta l’intrattenimento a bordo a un livello superiore. Oltre a musica, podcast e streaming video, ora la Macan offre videogiochi di Gameloft, Obscure Interactive e AirConsole, giocabili tramite touchscreen, controller Bluetooth o smartphone. Grazie al display passeggero opzionale, le app possono essere utilizzate senza distrazioni per il conducente. L’assistente vocale Voice Pilot diventa più naturale grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale: comprende frasi complesse, interpreta i contesti e funge da manuale interattivo sempre disponibile. Non mancano aggiornamenti pratici: la capacità di traino nelle versioni a trazione integrale cresce fino a 2.500 kg, mentre il Porsche Charging Planner consente ora di gestire meglio le soste di ricarica, assegnando priorità o escludendo determinati operatori. Il debutto del nuovo Model Year della Porsche Macan elettrica è previsto entro la fine dell’anno, con il lancio sul mercato italiano programmato per l’autunno. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)