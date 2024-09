Presentata ‘Motori Capitale’, appuntamento a Roma il 21-22 settembre

(Adnkronos) – Un appuntamento per riportare alla Fiera di Roma il motorismo storico in tutte le sue forme: è ‘Motori Capitale’ la rassegna presentata oggi e che il 21 e 22 settembre vedrà la partecipazione di centinaia di mezzi in tre padiglioni e negli ampi spazi esterni, grazie all’adesione di Aci, Asi, Anci, Fondazione Bulgari (con almeno 10 auto della propria prestigiosa collezione), FMI-Federazione Motociclistica Italiana, musei di settore, forze armate, club di auto e moto storiche, assieme a un gran numero di collezionisti, commercianti, esperti e operatori di settore. L’obiettivo degli organizzatori è quello di offrire una due giorni dinamica e coinvolgente. La parte espositiva vedrà spesso i modelli storici messi a confronto con le ultime versioni moderne e con pezzi letteralmente unici come il motoscafo Kineo, la sola barca progettata e realizzata da Ferdinand Porsche per sé stesso nel 1993. Nello Stand ACI Storico e AC Roma, in rappresentanza dell’Automobile Club d’Italia, verrà reso omaggio alla Città Eterna, alla genesi del motorismo storico che proprio nella Capitale ebbe le sue origini negli anni Cinquanta, alle aziende automobilistiche romane e ai suoi indimenticabili piloti. Fra i temi affrontati, il rapporto tra Roma e l’Automobile, partendo dall’analisi sulla situazione attuale delle auto storiche nel territorio cittadino – fotografata dalla Fondazione Filippo Caracciolo nel 1º Rapporto sul Motorismo Storico in Italia – fino ad arrivare al racconto e alla celebrazione di costruttori e piloti originari della Capitale. Presenti personalità contemporanee del Motorsport, come Giancarlo Fisichella ed Emanuele Pirro, ma non mancherà il ricordo di campioni e preparatori del passato, come Piero Taruffi e Ignazio Giunti. Interverranno anche Gianluigi Picchi e Gianni Bulgari, in un talk che avrà come moderatore il decano dei giornalisti romani Franco Carmignani. Tra i pezzi da collezione esposti, tutti strettamente collegati a Roma, spicca il Tarf 1, il bisiluro progettato da Taruffi e motorizzato Guzzi. In riconoscimento al prestigio della kermesse, Aci esporrà l’AutOpera, la famosa Porsche 996 dipinta da artisti contemporanei di fama internazionale, tra cui Cleto Munari e Mimmo Paladino, che interverranno in un talk dedicato. ACI Editore organizzerà, inoltre, un grande raduno dedicato agli amanti delle auto Youngclassic, riservato ai lettori della rivista omonima, uno dei più brillanti successi editoriali degli ultimi anni. L’Automotoclub Storico Italiano, ente nazionale di riferimento per il settore del motorismo storico, sarà invece presente con un grande “ASI Village” composto dallo spazio istituzionale della Federazione arricchito da una dozzina di Club affiliati, che rappresentano la passione per le “classiche” sul territorio. Ad accogliere i visitatori sarà una particolare tematica espositiva dedicata al “Pronto intervento su due ruote”: quindi i mezzi più particolari che raccontano l’evoluzione del soccorso iniziando dai carri a trazione animale, passando per i velocipedi per arrivare alle motociclette. Sul palco dello stand ASI verranno trattati temi di attualità (la circolazione dei veicoli storici e le sperimentazioni di ASI con i bio-carburanti), gli approfondimenti sulle più recenti e prestigiose certificazioni storiche (in primis le Lancia Flaminia del Quirinale e Nave Vespucci), le anteprime dei principali appuntamenti oltre alla mostra “Gli scultori della velocità”, organizzata da ASI in collaborazione con ModenArt, esposizione di 7 opere in alluminio, ferro e legno realizzate dagli stessi maestri carrozzieri modenesi che negli Anni ’50 e ’60 hanno realizzato nella celebre Carrozzeria Scaglietti le più iconiche e vincenti auto sportive (Ferrari su tutte), oggi contese dagli appassionati di tutto il mondo. Quanto a Passione Rossa, il più importante club Ferrari in Italia, porterà in Fiera 6 storici modelli di Ferrari, che saranno a disposizione della curiosità dei visitatori. Tra gli esemplari, che coprono l’arco temporale che va dagli Anni ’80 ai giorni nostri, anche l’iconica Ferrari di Magnum P.I. Domenica 22 settembre l’area Passione Rossa sarà l’approdo di un raduno di decine di Ferrari provenienti da tutta Italia ed entrambi i giorni di manifestazione sarà il fulcro di momenti di grande spettacolo con il coinvolgimento del pubblico. Protagonista di rilievo anche la solidarietà: ragazzi diversamente abili potranno essere “meccanici per un giorno” e cimentarsi, assieme a un capo meccanico, nel cambio gomme della F8 tributo, alla cui guida ci sarà il pilota Fabio Barone, reduce dall’ultimo World Guinness Record sulla portaerei della Marina Militare Italiana Giuseppe Garibaldi. Largo spazio poi a incontri e raduni: auto storiche inglesi, Mazda Mx5 (per celebrare i 35 anni dal primo modello), Volkswagen (che dedicherà unomaggio ai 50 anni della Golf), auto protagoniste del Grande Schermo, macchine anteguerra e, per le due ruote, moto d’epoca a 3 cilindri. E, ancora, aree a tema, corsi pratici, come quello per lattonieri (con montaggio smontaggio e riparazione cerchi e detailing auto d’epoca), dimostrazioni dal vivo di design. Tra le varie competizioni, una originale sfida di eleganza di coppia, con auto abbinate a cani. Un’ampia area sarà destinata alla vendita di auto d’epoca da parte dei commercianti e sarà prevista anche una zona di vendita per i privati. Nello spazio di Roma Tempus Fugit saranno presentate selezioni di orologi di lusso e da collezione e in fiera non mancherà l’intrattenimento dedicato ai più piccoli: LEGO Italia porterà una 500 in grandezza naturale realizzata con i famosi mattoncini, e accanto ci saranno tavoli e cesti di Lego per far giocare i bambini. Commentando la rassegna Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo Moda e Relazioni internazionali di Roma Capitale e Consigliere metropolitano, ha ricordato come “questa amministrazione ha dato priorità, fin dall’inizio del mandato, al rilancio e alla valorizzazione del motorismo storico romano. Già nel giugno 2022 è stata approvata una mozione per istituire la ‘Settimana motoristica romana’, dedicata a storia, tradizione e futuro del settore, con eventi diffusi in tutta la città. Roma, con la sua ricca storia e cultura, è considerata il luogo ideale per ospitare tali manifestazioni, che favoriscono un turismo di qualità. L’amministrazione continua a impegnarsi nella realizzazione di eventi per appassionati e professionisti del settore”. Giulia Tempesta, Presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, Roma è stata negli anni un punto di riferimento importante per il motorismo storico romano, ha sfornato piloti d’eccellenza e rappresenta uno scenario unico che tiene insieme bellezza, cultura, storia e passione. Siamo convinti che la due giorni coinvolgerà tanti cittadini, appassionati e professionisti del settore”. “Abbiamo deciso di dare vita a questo evento – raccontano Eugenio Bernardi e Sergio Arienzo di Feel Eventi Srls, società che assieme a Fiera Roma organizza la manifestazione – per riportare la passione per i veicoli storici e la cultura automobilistica a Roma, cornice particolarmente perfetta. La filiera dell’auto storica, che parte dall’acquisto, passa per la manutenzione e si articola anche nel turismo diretto e indiretto generato da eventi, gare e raduni, con tutto il suo indotto genera un giro d’affari di oltre due miliardi di euro all’anno. Ma – sottolineano gli organizzatori – la storia motoristica va molto oltre il semplice valore economico. Rappresenta un capitale di cultura, passione, sperimentazione, ricerca, studio delle linee, eleganza. Ogni veicolo, soprattutto, porta con sé una storia, che può rivivere, assieme ai luoghi e ai personaggi con i quali si incontra e si fonde per generare nuove, affascinanti storie. È questo il ‘capitale’ che vogliamo preservare, trasmettendone la passione. E il momento presente, con un rinnovato fiorire di riviste e siti web dedicati al motorismo storico e un moltiplicarsi di raduni e appassionati, è particolarmente proficuo per dare il via a questa scommessa”. “Con Motori Capitale – sottolinea l’Amministratore unico di Fiera Roma Fabio Casasoli – allarghiamo l’offerta fieristica del nostro Polo a un ulteriore settore e con un nuovo format, all’insegna di una programmazione sempre più completa e capace di intercettare interessi il più possibile ampi e trasversali”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)