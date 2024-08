Recaro, fallimento per la storica azienda

(Adnkronos) –

Recaro, storica azienda specializzata anche nella produzione di sedili sportivi per Marchi automobilistici premium, ha dichiarato il fallimento. Un lungo periodo nero per l’azienda tedesca che ha avuto come epilogo il fallimento. Recaro nel corso dei mesi scorsi, ha cercato di diversificare la produzione per ritornare ai numeri di un tempo. A tutto questo si è aggiunta l’insolvenza, così lo scorso mese di aprile è stata presentata presso il tribunale di Esslingen, istanza di fallimento. Il giudice ha nominato un amministratore provvisorio il cui compito sarà quello di controllare i conti della Recaro e supervisionarne la gestione. La realtà tedesca quattro anni fa era stata acquistata da una società di investimenti privati, la Raven Acquisition con sede a Detroit. Tante le innovazioni che la Recaro ha presentato nel corso della sua lunga storia. Suo è il lancio del primo sedile dotato di altoparlanti integrati o del primo sedile con airbag laterali incorporati. Dalla Porsche alla Mercedes, senza escludere diversi celebri modelli del Gruppo

Volkswagen, Recaro ha segnato la storia dell'automotive con i suoi prodotti innovativi e di grande qualità.