Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros: debutta una nuova edizione speciale

Renault amplia la gamma della 5 E-Tech Electric con una versione esclusiva dedicata al leggendario torneo parigino: la Roland-Garros. Questo allestimento speciale si affianca alle già note versioni Evolution, Techno e Iconic Cinq, aggiungendo un tocco di eleganza sportiva ispirato al mondo del tennis. Quattro le tinte be-style disponibili: Bianco Nacré, Blu Notturno, Nero Étoilé e, in esclusiva, Grigio Scisto Satinato, tutte con tetto nero a contrasto. I cerchi da 18 pollici diamantati neri Électro, dotati di coprimozzi Grigio Scisto Satinato, completano l’estetica insieme al logo Roland-Garros alla base delle portiere anteriori della nuova Renault 5 E-Tech Electric.

Gli interni sono rifiniti con tessuti grigio chiaro, realizzati in materiale riciclato al 100%. Le superfici traforate e il disegno a “H” negli schienali evocano il mondo sportivo, mentre fianchi e bracciolo sono rivestiti in tessuto refined blue. Il logo Roland-Garros è presente sugli schienali anteriori, in armonia con i pannelli porta e la parte bassa della plancia, decorati con gli stessi materiali. La fascia centrale della plancia è in metallo anodizzato e integra una retroilluminazione con la scritta “Roland-Garros Paris”. Il selettore di marcia e-pop shifter richiama l’impugnatura delle racchette, mentre il tappetino di ricarica a induzione e i profili dei tappetini riprendono la tonalità terra battuta, omaggio al celebre campo parigino. Basata sull’allestimento Iconic Cinq, questa versione abbina un motore da 110 kW alla batteria da 52 kWh, con autonomia pensata per la guida urbana e i viaggi fuori città. Grazie alla piattaforma AmpR Small con retrotreno multilink, offre maneggevolezza e dinamismo. La produzione avviene in Francia, nella Manufacture Ampere di Douai, e il modello vanta la certificazione Origine France Garantie.

