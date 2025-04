Renault Scenic E-Tech Electric: nuove funzionalità

(Adnkronos) – La nuova Renault Scenic E-Tech Electric introduce una serie di aggiornamenti pensati per rendere ancora più semplice, comoda e versatile l’esperienza di guida elettrica quotidiana. Tra le novità più interessanti della nuova Renault Scenic E-Tech Electric spicca la funzione One Pedal, che permette di gestire accelerazione e decelerazione con un solo pedale, fino all’arresto completo dell’auto. Una soluzione utile nei contesti urbani, che riduce l’usura dei freni e migliora il recupero energetico. Per una ricarica più efficiente, Scenic offre ora un caricatore bidirezionale da 11 kW di serie, con un’opzione da 22 kW disponibile entro l’estate. La tecnologia vehicle-to-load (V2L) consente inoltre di alimentare dispositivi esterni grazie alla batteria dell’auto, fino a 3,7 kW di potenza. La compatibilità con il servizio Plug & Charge consente di avviare la ricarica DC automaticamente, senza bisogno di badge o carte, semplificando ulteriormente l’utilizzo quotidiano. Il comfort interno cresce con sedili regolabili elettricamente, riscaldati e con funzione massaggio, disponibili sulle versioni Esprit Alpine e Iconic. Quest’ultima propone inediti rivestimenti in materiali sostenibili e inserti pregiati. Una tecnologia utile sia per personalizzare le impostazioni che per rilevare segnali di stanchezza grazie a una telecamera integrata. La connettività è garantita dal sistema openR link con Google integrato, che permette di gestire percorsi, pianificare soste per la ricarica e accedere a oltre 50 app direttamente dal veicolo. Infine, la manutenzione connessa consente di monitorare in tempo reale lo stato del veicolo e ricevere notifiche utili via app, SMS o e-mail.

Renault Scenic E-Tech Electric unisce efficienza, comfort e tecnologie intelligenti e utili.