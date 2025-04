Service Plus myHyundai: manutenzione chiara, digitale e senza pensieri

(Adnkronos) –

Hyundai Italia lancia Service Plus myHyundai, un nuovo servizio in abbonamento che ridefinisce il concetto di manutenzione ordinaria. Pensato per garantire comodità, trasparenza e flessibilità, consente ai clienti di gestire l’assistenza del proprio veicolo in modo semplice e digitale, con costi certi e pianificabili. Basato su formule a canone fisso mensile, Service Plus myHyundai offre accesso a una serie di servizi attraverso la rete ufficiale Hyundai. I clienti possono attivare l’abbonamento online, scegliere il riparatore autorizzato e gestire ogni aspetto del contratto dalla propria area personale: modifiche, cambio centro assistenza o disdetta sono effettuabili in autonomia in qualsiasi momento. L’iscrizione al servizio prevede il pagamento di una quota iniziale una tantum tramite carta di credito, seguita da un canone mensile. Il primo pacchetto disponibile riguarda la gestione degli pneumatici, con due opzioni: • Base: controllo, pulizia, stoccaggio e promemoria per il cambio stagionale • Premium: include anche il montaggio degli pneumatici due volte l’anno. I vantaggi non si fermano qui. Grazie alla partnership con YOLO Tech Insurance, chi sottoscrive un abbonamento entro il 30 agosto 2025 riceverà una delle Carte Mynet.blue, scegliendo tra consulenza medica o veterinaria telefonica gratuita e tariffe agevolate per prestazioni sanitarie per 12 mesi. Nei mesi a venire, l’offerta sarà ampliata con nuovi pacchetti studiati per accompagnare ogni fase dell’esperienza Hyundai nel post-vendita. Il programma riflette l’impegno del Marchio nel proporre soluzioni concrete e personalizzabili, capaci di migliorare la quotidianità degli automobilisti con un’assistenza costruita su misura. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)