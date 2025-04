Skoda Elroq RS: anteprima mondiale alla Milano Design Week 2025

(Adnkronos) – Skoda alza il sipario sulla variante più sportiva del suo nuovo SUV compatto 100% elettrico: l’Elroq RS.

Attraverso un primo video teaser, il marchio boemo ha rivelato alcuni tratti distintivi del design esterno e degli interni, offrendo un’anticipazione dello stile dinamico e raffinato che caratterizzerà questa inedita versione ad alte prestazioni. La presentazione ufficiale della nuova Skoda Elroq RS è fissata per giovedì 3 aprile 2025 alle ore 10:00, in diretta streaming sul canale YouTube del Costruttore. L’evento digitale sarà l’occasione per scoprire nel dettaglio la nuova proposta elettrica RS, concepita per unire performance, stile e tecnologia avanzata. Pochi giorni dopo la première online, l’Elroq RS farà il suo debutto dal vivo in Italia, nel contesto esclusivo della Milano Design Week 2025, in programma dall’8 al 13 aprile. Per la prima volta, Skoda parteciperà alla prestigiosa manifestazione internazionale dedicata al design, approfittando anche dei festeggiamenti per il 130° anniversario dalla fondazione del marchio. L’installazione sarà ospitata presso il Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC) nel Design District di Porta Venezia. Qui, i visitatori potranno immergersi in un percorso emozionale ispirato alla campagna “Be More Elroq”, creata appositamente per il lancio del nuovo modello. Nel teaser rilasciato, l’Elroq RS mette in evidenza i dettagli sportivi tipici della gamma RS: spiccano finiture nere lucide come la calandra Tech-Deck Face e una nuova tinta carrozzeria chiamata Verde Mamba, esclusiva per le versioni più grintose. Anche gli interni riflettono lo stesso approccio sportivo, con materiali tecnici, accenti scuri e un’atmosfera dinamica. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)