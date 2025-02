Skoda Kodiaq RS e Octavia RS: performance e stile senza compromessi

(Adnkronos) – Le versioni RS di Skoda Kodiaq e Octavia si rinnovano con un motore più potente e un design ancora più accattivante. Il nuovo 2.0 TSI da 195 kW (265 CV) porta la sportività di questi modelli a un livello superiore, mantenendo il comfort e la versatilità quotidiana. Con dettagli esclusivi e dotazioni avanzate, queste vetture incarnano l’essenza della gamma RS, sinonimo di prestazioni elevate da oltre 50 anni. Entrambi i modelli sono equipaggiati con il motore 2.0 TSI, che garantisce una guida più dinamica e reattiva. La nuova Skoda Octavia RS vanta sospensioni sportive ribassate e sterzo progressivo, mentre il Kodiaq RS si distingue per la trazione integrale e il sistema Dynamic Sound Boost, che amplifica il carattere sportivo del SUV. L’aerodinamica è stata affinata con dettagli neri lucidi, spoiler ridisegnati e cerchi in lega fino a 20 pollici, migliorando la stabilità e l’efficienza. Inoltre, entrambi i modelli offrono fari Matrix LED e un impianto frenante potenziato con pinze rosse, sottolineando la loro vocazione sportiva. All’interno, le versioni RS combinano eleganza e sportività con sedili ergonomici, rivestimenti in pelle o microfibra e dettagli in rosso a contrasto. Il sistema di infotainment con Virtual Cockpit garantisce un’esperienza di guida connessa e intuitiva, mentre la qualità costruttiva e i materiali premium conferiscono un tocco esclusivo all’abitacolo. Dal 2000, il badge RS identifica le versioni più performanti di Skoda, portando sulle strade la tecnologia derivata dal Motorsport.

Sono oltre 350.000 Octavia RS vendute, 40.000 per la Kodiaq RS.

