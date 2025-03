smart, crescita globale del 7% nel 2024

(Adnkronos) – Nel 2024

smart ha introdotto il nuovo brand claim “open your mind” e ha fatto un notevole balzo in avanti crescendo di quasi il 7%, con un volume complessivo che si avvicina alle 130.000 unità. Attualmente, la sua rete commerciale si estende su 31 mercati tra Cina, Europa, Sud-Est Asiatico, Asia Meridionale, Oceania, Medio Oriente, Africa e America Latina. Nel 2025, smart punta però a rafforzare ulteriormente le proprie operazioni a livello globale. L’azienda prevede di espandersi in oltre 10 nuovi mercati internazionali e di lanciare nuovi prodotti per raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Tong Xiangbei, Global CEO di smart, ha dichiarato: “Nel 2025, l’industria automobilistica globale affronterà una competizione ancora più intensa e nuove sfide. In questo contesto, smart dovrà restare determinata. Negli ultimi anni, abbiamo costruito solide fondamenta aziendali, formato un team operativo globale altamente qualificato e consolidato la reputazione e l’attrattiva di un brand premium di veicoli di nuova generazione. Per raggiungere un modello di ‘sviluppo sostenibile di alta qualità’, smart dovrà rafforzare ulteriormente il proprio sistema operativo globale, ottimizzare i costi, migliorare l’efficienza e ampliare la propria base di clienti attraverso nuovi prodotti, tecnologie e mercati.”



smart si impegnerà a migliorare anche la qualità delle proprie operazioni attraverso lo sviluppo dei talenti e l’ottimizzazione dell’efficienza organizzativa, con l’obiettivo di ridurre i costi e incrementare la produttività nel mondo.

Yang Jun ha precisato: “La tecnologia è un pilastro fondamentale delle competenze chiave di smart. Nell’ambito dell’abitacolo intelligente e della guida autonoma, smart ha sempre puntato sullo sviluppo interno delle tecnologie chiave, collaborando con i principali partner del settore per integrare nei propri veicoli le innovazioni più avanzate. Questo non solo colloca i prodotti smart all’avanguardia dell’industria automobilistica, creando un vantaggio tecnologico competitivo per il brand, ma garantisce anche ai clienti un’esperienza di guida distintiva nello stile unico di smart.” Parlando di prodotti dopo il lnacio della smart #1 e smart #3 arriva ora la nuova smart #5 che vedrà il suo debutto appena prima di quest’estate. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)