Smart e Sennheiser insieme per creare maggiore experience in auto

Smart ha avviato una partnership strategica con Sennheiser con l’obiettivo di migliorare il futuro dell’intrattenimento audio in auto, combinando l’impegno di smart verso tecnologie sostenibili con l’esperienza di Sennheiser nelle innovazioni audio di eccellenza.

Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH ha dichiarato: “La nostra missione è ispirare le persone in tutta Europa a esplorare i diversi paesaggi e culture che il continente ha da offrire. Con i nostri veicoli, garantiamo che ogni viaggio non sia solo piacevole, ma anche eccezionalmente confortevole. La nostra partnership con Sennheiser rappresenta un importante passo avanti nel migliorare l’intrattenimento a bordo per il mercato europeo. Insieme a questo straordinario partner globale, siamo entusiasti di offrire un’esperienza sonora senza pari che si integra perfettamente con il nostro impegno per l’innovazione e il piacere di guida.”



L’esperienza immersiva premium Sennheiser la vedremo sulla nuova smart

#5 che avrà in dotazione ben 20 altoparlanti, con una potenza massima di 2.000 Watt, dotati di algoritmi audio brevettati, tra cui il sistema Sennheiser Concerto con tecnologia AMBEO e il Sennheiser Contrabass.

Un elemento di spicco del sistema è l’altoparlante in plancia a scomparsa che si unisce a un’illuminazione ambientale sincronizzata alla musica.

