Sportage: il C-SUV ibrido più venduto del 2024

(Adnkronos) – Nel 2024, la quinta generazione di Kia Sportage ha conquistato il titolo di C-SUV ibrido più venduto, secondo i dati ufficiali di Dataforce e UNRAE. Un risultato che conferma il successo del modello Kia, grazie a un design innovativo, tecnologie all’avanguardia e avanzati sistemi di sicurezza. Per celebrare questo importante traguardo, il 22 e 23 febbraio si terrà un open weekend in tutte le concessionarie italiane. Sarà l’occasione perfetta per scoprire da vicino l’intera gamma Sportage e approfittare di vantaggi esclusivi fino a 10.000 € con il leasing K-Lease.

Chi parteciperà all’evento avrà la possibilità di provare su strada le diverse motorizzazioni disponibili, tra cui plug-in hybrid, full-hybrid, mild-hybrid benzina e mild-hybrid diesel, progettate per rispondere alle esigenze di ogni tipo di automobilista. La quinta generazione di Sportage è stata pensata e sviluppata appositamente per il mercato europeo, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida ottimale per le strade del continente. Il design del modello è in continua evoluzione e oggi incarna la filosofia stilistica “Opposites United” di Kia. Le sue linee nette e decise si intrecciano armoniosamente con superfici muscolose ma raffinate, creando un equilibrio perfetto tra dinamismo ed eleganza. Grazie a questa combinazione di stile, innovazione e prestazioni, Sportage si conferma come un punto di riferimento nel segmento dei C-SUV ibridi, mantenendo il suo primato nel 2024. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)