Stellantis ferma lo sviluppo della tecnologia a idrogeno

Stellantis ha comunicato la cessazione definitiva del programma dedicato alle celle a combustibile alimentate a idrogeno, una mossa che riflette una scelta strategica netta in un momento di trasformazione profonda per il settore automotive europeo. L’insufficienza delle infrastrutture di rifornimento, i costi di investimento elevati e la carenza di incentivi concreti per i consumatori hanno spinto il gruppo a rivedere radicalmente le proprie priorità. La sospensione riguarda in particolare la gamma Stellantis Pro One, composta da veicoli commerciali leggeri alimentati a idrogeno, la cui produzione in serie era prevista per l’estate 2025 negli stabilimenti di Hordain, in Francia, e Gliwice, in Polonia. Questi modelli non verranno più lanciati nel corso dell’anno, segnando uno stop significativo nella diversificazione delle motorizzazioni alternative del Gruppo. Secondo quanto dichiarato da Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer per l’Europa allargata, l’idrogeno resta un segmento di nicchia, ancora lontano da una sostenibilità economica concreta nel medio termine. L’attenzione dell’azienda si concentra ora sul rafforzamento dell’offerta di veicoli elettrici e ibridi. La decisione non comporterà alcuna conseguenza per il personale impiegato negli stabilimenti coinvolti: le risorse e le competenze tecniche finora impiegate sul fronte dell’idrogeno saranno riallocate verso progetti alternativi all’interno dell’ecosistema Stellantis. Parallelamente, sono stati avviati confronti con gli azionisti di Symbio, società attiva nello sviluppo di tecnologie a idrogeno, per analizzare le attuali dinamiche di mercato e tutelare gli interessi strategici nel rispetto degli impegni reciproci. Il contesto finanziario, infatti, si sta rivelando complesso anche per altri attori del settore, che stanno rivedendo i propri piani in funzione della reale maturità del comparto. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)