Stellantis rafforza le alleanze con i fornitori: a Mirafiori la più grande Supplier Convention d’Europa

Stellantis ha scelto l’iconico Heritage Hub di Mirafiori per ospitare la più grande convention europea mai organizzata con i propri fornitori. Un luogo simbolico, immerso nella storia del Gruppo, che ha fatto da cornice a un evento strategico per il futuro dell’intera filiera automotive. Oltre 450 fornitori e associazioni di categoria hanno preso parte all’iniziativa, ideata per consolidare relazioni chiave e condividere gli obiettivi della nuova organizzazione europea di Stellantis, pensata per essere più snella, reattiva ed efficace. A guidare i lavori, Maxime Picat, Chief Purchasing and Supplier Quality Officer, e Jean-Philippe Imparato, Enlarged Europe Chief Operating Officer, insieme ai principali dirigenti europei del Gruppo. Il messaggio è stato chiaro: solo attraverso una collaborazione stretta e continua con i partner sarà possibile affrontare le sfide del settore e cogliere le opportunità offerte dal mercato.

“Il nostro successo nasce da partnership solide e durature. Condividiamo una visione fondata su qualità, accessibilità e innovazione. Insieme ai nostri fornitori guidiamo il cambiamento e continuiamo a crescere da una posizione di leadership”, ha affermato Maxime Picat, Chief Purchasing and Supplier Quality Officer nel discorso inaugurale. Durante l’evento, Stellantis ha delineato un ambizioso piano d’azione per il 2025 e oltre, basato su tre pilastri: semplificazione dell’organizzazione, lancio di 14 nuovi modelli tra il 2024 e il 2025, e rafforzamento delle sinergie industriali e commerciali con i fornitori. “Vogliamo costruire un futuro solido per l’industria automobilistica in Europa. Per farlo servono velocità decisionale, eccellenza nei prodotti e una filiera unita verso un obiettivo comune”, ha sottolineato Philippe Imparato, Enlarged Europe Chief Operating Officer.

I partecipanti hanno avuto l'opportunità di testare alcuni dei modelli Stellantis più innovativi, espressione della varietà delle piattaforme multienergia del Gruppo, che solo nel 2024 hanno ottenuto 50 riconoscimenti internazionali.