Suzuki Across Plug-in 2025: l’ibrida che si rivolge alle aziende e liberi professionisti

(Adnkronos) – La nuova fiscalità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 rende ancora più vantaggiosa la scelta di Suzuki Across Plug-in come vettura aziendale. Grazie alle sue emissioni contenute e alla tecnologia ibrida avanzata, il SUV con trazione integrale elettrificata garantisce benefici fiscali concreti. Con un valore WLTP di soli 22 g/km di CO2, Suzuki Across Plug-in rientra tra i modelli che accedono alle agevolazioni previste per l’uso professionale. Il fringe benefit ridotto e la deducibilità totale del costo, sia in caso di acquisto sia in leasing, rappresentano un’opportunità concreta per ottimizzare i costi di esercizio. Se utilizzata esclusivamente per finalità aziendali, è inoltre prevista la detrazione completa dell’IVA. Il SUV giapponese è spinto da un powertrain da 306 CV con trazione E-Four: una soluzione 4WD elettrica senza collegamenti meccanici, che garantisce aderenza ottimale anche senza l’intervento del motore termico. In città, può percorrere fino a 98 km in modalità completamente elettrica. A bordo si trovano dotazioni di sicurezza all’avanguardia come il mantenimento attivo della corsia, la frenata automatica con riconoscimento pedoni e ciclisti, il controllo dell’angolo cieco e l’assistenza alla guida in discesa.

Completano l’equipaggiamento climatizzatore bizona S-Flow,

sedili riscaldabili anche posteriori, volante riscaldato e sistema eCall.

Il sistema ibrido è coperto da garanzia fino a 10 anni o 250.000 km, previo rispetto della manutenzione in rete ufficiale. In collaborazione con Iren go, Suzuki offre un bonus ricarica da 1.000 €, spendibile in oltre 13.000 punti sul territorio nazionale entro 36 mesi dall’attivazione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)