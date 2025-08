Suzuki GSX-R1000R 2025: 40 anni di evoluzione sportiva

(Adnkronos) – Nel 2025 Suzuki alza il sipario sulla nuova GSX-R1000R, reinterpretazione moderna della sua leggendaria sportiva. Un modello progettato per dominare in pista e conquistare la strada, con contenuti tecnici da riferimento e una storia lunga quattro decenni. Dalla prima Suzuki GSX-R750 del 1985 alla più recente GSX-R1000R, l’intera famiglia GSX-R ha incarnato la visione Suzuki di sportività pura, accumulando oltre 15 titoli mondiali nel FIM Endurance e un palmarès costellato di successi. La nuova versione, nata per celebrare i 40 anni della sigla GSX-R, abbina aggiornamenti tecnici mirati a un restyling ispirato alle livree storiche che hanno fatto la storia del marchio. La GSX-R1000R 2025 monta un quattro cilindri da 999,8 cm3 con camere di combustione riprogettate, rapporto di compressione portato a 13,8:1 e nuovi pistoni forgiati in alluminio. Grazie agli iniettori S-TFI ottimizzati e a un sistema di alimentazione rivisto, migliora la reattività del gas, riduce le emissioni e mantiene intatta la spinta che ha reso celebre la sigla GSX-R. Il nuovo impianto di scarico con catalizzatore maggiorato e silenziatore in titanio più compatto contribuisce all’estetica aggressiva e alle prestazioni. L’elettronica Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) offre ora una gamma completa di assistenze evolute: ride-by-wire perfezionato, Traction Control a 10 livelli, Lift Limiter anti-impennata,

controllo della coppia in piega,

Quickshifter bidirezionale, Launch Control aggiornato e un pacchetto ABS di nuova generazione integrato con la nuova IMU Bosch più leggera.

La GSX-R1000R del 40esimo anniversario rende omaggio alla sua eredità racing con tre colorazioni iconiche: Blu 40th (GSX-R750 1986), Rosso 40th (campione del mondo 1993 con Kevin Schwantz) e Giallo 40th (Team Alstare 2005). —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)