Suzuki GSX-S1000 EVO: la nuova streetfighter di Hamamatsu

Suzuki rinnova la sua maxi-naked con la nuova GSX-S1000 EVO, una versione evoluta della quattro cilindri che unisce prestazioni elevate, tecnologia avanzata e un design ancora più aggressivo. Omologata Euro 5+, questa versione introduce una dotazione di serie completa, tra cui il prestigioso scarico Akrapovic in titanio.

L’estetica della nuova Suzuki GSX-S1000 EVO mantiene il carattere muscoloso e aggressivo della precedente generazione, ma si arricchisce di dettagli esclusivi che ne accentuano il fascino sportivo. Le nuove colorazioni esaltano le linee affilate della carrozzeria, mentre la dotazione aggiornata migliora comfort e funzionalità. La versione EVO introduce diverse novità tecniche e stilistiche: • display TFT LCD a colori da 5 pollici, che garantisce un’ottima leggibilità in ogni condizione di luce, grazie alle modalità di visualizzazione diurna e notturna • sella luxury, rifinita con effetto scamosciato e impreziosita dal logo GSX-S • cover monoposto, che enfatizza l’anima sportiva della moto • scarico Akrapovic in titanio, che riduce il peso complessivo e migliora il sound del motore, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente. La GSX-S1000 EVO monta il potente quattro cilindri in linea da 999 cc, aggiornato agli standard Euro 5+ senza compromettere la sua indole sportiva. L’erogazione è lineare e vigorosa, con una potenza massima di 152 CV (112 kW) e una coppia generosa di 106 Nm

a 9.250 giri/min.

L'architettura ciclistica è stata progettata per offrire il massimo della maneggevolezza e della stabilità: • telaio a doppia trave in alluminio, assicura un perfetto equilibrio tra rigidità e leggerezza • forcellone in lega di alluminio, migliora la tenuta di strada e il controllo in curva • sospensioni completamente regolabili, per adattare l'assetto della moto a ogni esigenza di guida.