Suzuki rinnova la sua identità: il nuovo emblema dopo 22 anni

(Adnkronos) – Per la prima volta in oltre due decenni, Suzuki Motor Corporation ha svelato un nuovo emblema che accompagnerà i prodotti della casa giapponese. Il marchio, simbolo di tradizione e innovazione, si aggiorna senza rinunciare alla storica “S”, mantenuta come tratto distintivo ma reinterpretata con linee più raffinate e moderne. Il nuovo design rispecchia il claim aziendale “

By Your Side”

, sintesi della filosofia Suzuki che da sempre mette al centro il cliente e le sue esigenze. Il restyling conserva l’identità del marchio ma la proietta verso il futuro: la finitura cromata lascia spazio a un elegante argento lucido, soluzione che riduce l’impatto ambientale e sottolinea la volontà di aprire un nuovo capitolo nella mobilità. L’obiettivo dichiarato è continuare a essere un partner affidabile, offrendo soluzioni sostenibili e vicine alla vita quotidiana delle persone. Il debutto ufficiale del nuovo emblema è previsto al Japan Mobility Show 2025, dove sarà applicato per la prima volta sulle concept car Suzuki.



Toshihiro Suzuki, Presidente, ha dichiarato: “Questo nuovo emblema rappresenta la volontà di affrontare le sfide future rimanendo fedeli alla qualità e all’approccio centrato sul cliente. Guidati dallo slogan By Your Side, continueremo a proporre soluzioni di mobilità innovative e rispettose dell’ambiente”.



Fondata nel 1909 a Hamamatsu da Michio Suzuki come azienda tessile, Suzuki ha saputo reinventarsi nel tempo, diventando un protagonista globale della mobilità. Nel 1952 lancia la sua prima bicicletta motorizzata, la Power Free, seguita nel 1955 dalla prima automobile, la Suzulight.

Nel 1965 arriva il motore fuoribordo D55, mentre nel 1970 debutta la leggendaria Jimny LJ10, primo fuoristrada compatto, e lo stesso anno viene presentato il Carry L40V, mini MPV 100% elettrico.