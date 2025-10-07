Toyota conferma la leadership in Italia a settembre

(Adnkronos) – Il mercato automobilistico italiano di settembre ha registrato 126.679 immatricolazioni, in crescita del 4,1% rispetto allo stesso mese del 2024. In questo scenario, Toyota si conferma al vertice tra i marchi esteri, conquistando una quota di mercato del 7,9% e consolidando il proprio ruolo di riferimento nel settore Full Hybrid.



Nei primi nove mesi del 2025, nonostante un calo complessivo del mercato pari al 2,9%, Toyota ha incrementato la propria quota al 7,7%, con un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il successo è trainato dalla gamma Yaris, che si mantiene nella top 5 assoluta dei modelli più venduti: Yaris Cross al quarto posto e Yaris al quinto.

La crescita del brand è sostenuta anche dalla strategia multitecnologica, che spazia dal full hybrid al plug-in hybrid fino all’elettrico puro, affiancata dalla campagna incentivi avviata a settembre e prorogata per tutto ottobre.

Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, ha sottolineato:

“Anche i dati di settembre confermano la validità della nostra offerta multitecnologica e commerciale. Abbiamo scelto di prolungare la campagna di incentivi per facilitare la transizione tecnologica, sostenendo tutte le soluzioni disponibili: full hybrid, plug-in ed elettrico. L’obiettivo è rendere l’acquisto più accessibile e favorire la diffusione delle tecnologie più adatte alle diverse esigenze dei clienti in ogni area del Paese”.

Anche Lexus prosegue il proprio percorso di crescita: da inizio anno sono state immatricolate 4.825 unità, pari a una quota dello 0,4%, con un incremento del 10% rispetto al 2024. Il merito va soprattutto al successo della LBX, che ha già raggiunto 2.571 consegne.

