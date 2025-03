Toyota rafforza la sua strategia multi-tecnologica

(Adnkronos) – La strategia di Toyota punta a offrire ai clienti soluzioni su misura, tenendo conto delle diverse esigenze e contesti geografici. L’azienda giapponese propone una gamma di propulsioni differenziate: dai veicoli ibridi flex-fuel in Sud America alle berline a idrogeno in Giappone, fino ai veicoli elettrici a batteria (BEV) destinati all’Europa. Con un mercato europeo sempre più orientato all’elettrificazione, Toyota ha annunciato l’arrivo di tre nuovi BEV di serie, con ulteriori tre modelli previsti entro il 2026. Questo approccio orientato all’ascolto del cliente ha permesso al marchio di raggiungere un record di vendite in Europa nel 2024, con 1,217 milioni di veicoli consegnati.

Simon Humphries, Chief Branding Officer e membro del consiglio di amministrazione di Toyota Motor Corporation, ha sottolineato l’importanza della libertà di scelta per il cliente: “Vogliamo che ogni cliente si senta libero di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Offrire alternative concrete è il cuore della nostra missione, sia nel miglioramento continuo dei nostri prodotti che nella transizione verso la sostenibilità.”





Toyota prosegue con decisione l’espansione del suo portafoglio di veicoli elettrici a batteria, introducendo la nuova Toyota bZ4X, migliorato in termini di potenza, design e prestazioni. Dotato di motori più efficienti e batterie ad alta capacità, il SUV elettrico garantisce un’autonomia maggiore e tempi di ricarica fino a due volte più rapidi. Un’altra novità è il Toyota C-HR+, che amplia la gamma BEV del marchio. Costruito sulla piattaforma dedicata e-TNGA, sarà disponibile con trazione anteriore o integrale. Il suo design audace, ispirato alle linee coupé, rafforza l’identità del modello, rendendolo ancora più accattivante per il pubblico europeo. A questi si aggiunge l’Urban Cruiser, il nuovo SUV compatto elettrico, parte di una strategia che porterà Toyota a lanciare tre BEV nei segmenti B, C e D-SUV, ampliando l’offerta complessiva a 14 modelli elettrici tra Toyota e Lexus entro il 2026. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)