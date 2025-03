Un riconoscimento prestigioso per KIA EV3

(Adnkronos) –

KIA EV3, il nuovo SUV elettrico compatto, ha conquistato un posto d’onore tra le Top Three dei World Car Awards 2025, un riconoscimento che premia le eccellenze dell’industria automobilistica a livello globale. Il modello è stato selezionato in tre categorie chiave: • World Car Design of the Year, per il suo stile innovativo e futuristico • World Electric Vehicle, per la tecnologia avanzata e l’efficienza energetica • World Car of the Year, il premio più ambito del concorso La selezione è stata curata da una giuria di 96 giornalisti automotive di 30 Paesi, che ha valutato design, prestazioni, innovazione e sostenibilità dei modelli in gara. Il design di

Kia EV3 combina linee moderne e soluzioni aerodinamiche che migliorano sia l’estetica che l’efficienza. Il frontale scolpito e la firma luminosa distintiva creano un look elegante e tecnologico, mentre le superfici fluide e gli elementi stilistici danno al veicolo una presenza su strada imponente. All’interno, l’EV3 è stata progettata per massimizzare lo spazio e il comfort. Il cruscotto digitale e l’ampio display touch centrale rendono l’interazione intuitiva, mentre i sedili ergonomici garantiscono un’esperienza di guida rilassante.

Kia EV3 è più di un semplice SUV elettrico. Grazie a una batteria ad alta capacità, il modello offre un'autonomia fino a 605 km, posizionandosi tra i migliori della sua categoria. La ricarica ultra-rapida consente di passare dal 10% all'80% in soli 31 minuti, garantendo un utilizzo pratico anche nei lunghi viaggi. Le tecnologie integrate migliorano ulteriormente l'esperienza di guida: • assistente AI avanzato, per un'interazione intuitiva e personalizzata • sistemi di assistenza alla guida (ADAS), che aumentano sicurezza e comfort • aggiornamenti Over-the-Air (OTA), per un veicolo sempre aggiornato