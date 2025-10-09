13.3 C
Vittori hypercar ibrida: debutto a Miami con Pininfarina

Motori
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un nuovo protagonista si affaccia nel mondo delle auto di lusso: Vittori, marchio nato tra Stati Uniti e Italia, ha presentato a Miami il suo primo modello, una hypercar ibrida in edizione limitata. L’esordio segna un momento di sintesi tra arte, tecnologia e artigianalità, con una produzione che avverrà in Italia e uno stile che porta la firma inconfondibile di Pininfarina.
 

Il fondatore e CEO Vittori, Carlos Cruz, imprenditore con esperienze nei settori della finanza e dell’intelligenza artificiale, ha descritto l’obiettivo del progetto: “Volevamo creare un’auto capace di emozionare, che desse la sensazione di scultura in movimento e di potenza assoluta, senza compromessi”.
 

 

Il concept funzionante presentato a Miami rappresenta il primo passo verso la produzione in serie. La vettura unisce linee pure e aerodinamiche avanzate con la tradizione del made in Italy, valorizzata dalla collaborazione con Pininfarina. L’atelier torinese, da sempre punto di riferimento nel design automobilistico, ha contribuito a modellare forme fluide ed ergonomiche, pensate per coniugare velocità ed eleganza. 

Giuseppe Bonollo, SVP Mobility di Pininfarina, ha sottolineato: “La capacità di trasformare un progetto stilistico in realtà industriale è parte del nostro DNA, ed è per questo che siamo entusiasti di accompagnare Vittori in questa avventura”.
 

Il modello sarà realizzato in soli 50 esemplari e disporrà di un propulsore sviluppato da Italtecnica. L’alettone posteriore attivo permette di variare resistenza e deportanza a seconda delle condizioni di guida, mentre la manifattura additiva e i materiali d’avanguardia garantiscono leggerezza e rigidità. 

Gli interni riflettono una filosofia precisa: restituire centralità al piacere del controllo diretto.  

Niente display dominanti, ma comandi fisici e interruttori che riportano il guidatore a un rapporto autentico con la macchina, trasformando la guida in un’esperienza sensoriale pura. 

