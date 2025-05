Volkswagen Polo: 50 anni di una compatta diventata icona

(Adnkronos) – Nel maggio del 1975 debuttava sul mercato una piccola auto destinata a lasciare un segno profondo: la Volkswagen Polo. Cinque decenni più tardi, con oltre 20 milioni di unità vendute, la Polo si conferma una delle compatte più influenti della storia dell’automobile. Sin dalla prima generazione, la Volkswagen Polo ha rappresentato una risposta concreta alla domanda di mobilità accessibile, combinando dimensioni contenute e innovazione tecnica. Nato come derivato semplificato dell’Audi 50, la Polo ha saputo conquistare il pubblico con praticità, efficienza e un prezzo competitivo. L’idea di offrire qualità tedesca in formato ridotto ha contribuito a ridefinire gli standard del segmento B. Dalla prima serie a due porte fino alla sesta generazione basata sulla piattaforma MQB, ogni versione ha introdotto novità rilevanti. Si va dalle versioni GTI e G40 sportive alle efficienti varianti BlueMotion, passando per interpretazioni originali come la coloratissima Harlekin o la robusta CrossPolo. Il design, l’equipaggiamento e la tecnologia si sono evoluti in modo continuo, anticipando spesso le tendenze del settore. La Polo ha fatto da apripista anche sul fronte della sicurezza, introducendo progressivamente ABS, airbag, ESP e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Oggi offre funzioni di connettività e comfort proprie di segmenti superiori, pur restando fedele alla propria filosofia. Prodotta inizialmente a Wolfsburg, la Polo è poi uscita dalle linee in diversi Paesi, diventando un successo globale. Ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi come “World Car of the Year” e continua a essere un punto di riferimento per chi cerca un’auto compatta ma completa. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)