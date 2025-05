Volvo EX30: al via la produzione nello stabilimento di Ghent in Europa

(Adnkronos) –

Volvo Cars ha ufficialmente avviato la produzione della EX30,

SUV compatto a zero emissioni, presso il suo impianto europeo di Ghent. Il modello, entrato sul mercato a fine 2023, è rapidamente diventato uno dei veicoli elettrici più apprezzati in Europa nel 2024, spingendo l’azienda a potenziare la capacità produttiva continentale. L’inizio della produzione in Belgio risponde alla crescente domanda locale e anticipa anche l’arrivo della versione EX30 Cross Country, prevista più avanti nel corso dell’anno. L’espansione della linea produttiva ha portato all’assunzione di circa 350 nuovi addetti, portando l’organico dello stabilimento a quasi 6.600 persone. Tra gli interventi realizzati: una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici, l’installazione o aggiornamento di circa 600 robot, l’espansione del reparto batterie e nuove linee per l’assemblaggio dei pacchi batteria e la produzione delle portiere. Per Francesca Gamboni, Chief Manufacturing & Supply Chain Officer di Volvo Cars, questa decisione conferma la strategia del gruppo di produrre i modelli nei mercati dove la domanda è più forte. Questo approccio garantisce maggiore flessibilità operativa e una migliore capacità di risposta al mercato.

Stefan Fesser, Responsabile dello Stabilimento, ha sottolineato come l’intero processo di industrializzazione sia avvenuto in tempi record, grazie all’impegno del team e all’efficienza delle nuove tecnologie implementate. Aperto nel 1965, lo stabilimento di Ghent è oggi l’unica fabbrica automobilistica completamente operativa in Belgio. Oltre alla EX30, produce modelli elettrici come EX40 e EC40, e ibridi plug-in come XC40 e V60.

