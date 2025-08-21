28.3 C
Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Volvo: vendite in calo del 14% a luglio 2025

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nel mese di luglio 2025, Volvo ha consegnato complessivamente 49.273 vetture nei vari mercati internazionali. Il dato segna una flessione del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando una fase di rallentamento per il marchio svedese, che resta comunque un punto di riferimento nel segmento premium. Le auto elettrificate Volvo, che comprendono sia le versioni a batteria sia i modelli ibridi plug-in, hanno inciso per il 45% sul volume complessivo delle vendite. Una quota significativa, che tuttavia segna un arretramento del 21% rispetto a luglio 2024, evidenziando un rallentamento nella domanda delle soluzioni a basse emissioni.  Analizzando nel dettaglio le performance dei singoli modelli, le vetture completamente elettriche hanno rappresentato il 21% del totale, mentre le ibride plug-in hanno coperto il 23%. Tra le auto più richieste, al primo posto si conferma la XC60, con 16.813 unità immatricolate, in crescita rispetto alle 15.577 dello stesso mese del 2024. Al secondo posto si collocano XC40 ed EX40, che insieme hanno raggiunto le 12.087 consegne, in calo rispetto alle 13.818 registrate l’anno precedente. La XC90 chiude il podio con 7.266 unità, rispetto alle 8.146 del 2024. Il quadro generale mostra come i SUV rimangano il cuore pulsante della gamma Volvo, pur in un contesto complessivo di contrazione. Il marchio continua a puntare con decisione sull’elettrificazione, confermando la centralità di modelli capaci di combinare innovazione tecnologica, sicurezza e design nordico, elementi che ne hanno decretato il successo a livello globale. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.3 ° C
29.1 °
26.2 °
49 %
4kmh
34 %
Gio
26 °
Ven
26 °
Sab
29 °
Dom
29 °
Lun
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)Eugenio Giani (16)incendio (15)carabinieri (14)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati