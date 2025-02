Vredestein Ultrac Pro UUHP, i rivoluzionari pneumatici ad alte prestazioni

(Adnkronos) –

Apollo Tyres Ltd ha ampliato la sua rinomata gamma di pneumatici estivi Vredestein Ultrac Pro UUHP introducendo 54 nuove misure. P Progettati per hypercar, auto sportive, berline e SUV ad alte prestazioni, i nuovi pneumatici Vredestein Ultrac Pro UUHP sono ora compatibili con cerchi di diametro compreso tra 18 e 22 pollici, mentre la linea esistente supporta anche cerchi fino a 24 pollici. Lanciati la scorsa primavera, gli Ultrac Pro si distinguono in un segmento estremamente competitivo grazie alla loro perfetta combinazione di performance, comfort e design innovativo. L’elevata richiesta dei primi modelli ha incentivato l’espansione della gamma, permettendo ad Apollo Tyres di soddisfare una clientela sempre più esigente e attenta ai dettagli. Il tratto distintivo di questi pneumatici risiede nel design asimmetrico del fianco, ideato in collaborazione con Italdesign, il celebre studio italiano noto per la sua eccellenza nel campo del design e della prototipazione. Il motivo, ispirato agli strumenti cronometrici e alla precisione dei misuratori del tempo, simboleggia l’impegno costante verso prestazioni elevate e affidabilità in ogni condizione. Il battistrada è realizzato con una mescola di nuova generazione, ottenuta attraverso un avanzato processo di miscelazione che integra polimeri, riempitivi e resine ad alte prestazioni. Tale formulazione permette agli Ultrac Pro di offrire un’aderenza ottimale sia su fondi asciutti che bagnati, mantenendo elevate prestazioni in un ampio intervallo termico.

Yves Pouliquen, Vice President Commercial Europe di Apollo Tyres Ltd, ha commentato: “Il successo del nostro pneumatico di punta testimonia la capacità di innovazione e di risposta rapida alle crescenti esigenze del mercato, consolidando Ultrac Pro come scelta d’eccellenza per vetture ad alte prestazioni”.

Con l'ampliamento della gamma, Apollo Tyres rafforza ulteriormente il suo ruolo di innovatore nel mercato degli pneumatici ad alte prestazioni, per veri appassionati