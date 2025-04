XPENG protagonista della Milano Design Week 2025

(Adnkronos) –

XPENG, azienda cinese leader nel settore high-tech e automobilistico, ha scelto l’iconica Milano Design Week 2025 come palcoscenico d’eccellenza per la sua anteprima sul mercato italiano. Si tratta di tre avveniristiche creazioni XPENG, destinate a trasformare il concetto stesso di mobilità: la EV XPENG P7+, prima vettura al mondo definita dall’Intelligenza Artificiale, l’auto elettrica volante XPENG AEROTH X2, già premiata con il Gold Prize al ”

China Excellent Industrial Design Award”

, che promette di rivoluzionare il modo in cui ci sposteremo nelle città del futuro, e il robot umanoide IRON, all’avanguardia nell’integrazione tra intelligenza artificiale e movimento biomimetico.

XPENG P7+ è una berlina executive completamente elettrica e rappresenta un importante passo avanti nella creazione di veicoli intelligenti. Al suo interno i sistemi di IA avanzata apprendono dalle interazioni quotidiane, decifrando abitudini di guida e preferenze per creare un ambiente di guida personalizzato che si modella intorno alle esigenze specifiche di ogni conducente. La XPENG P7+ offre un’autonomia che va da 602 a 710 km.

Il secondo modello presentato è XPENG G6, un moderno SUV coupé smart che unisce eleganza sportiva e tecnologia avanzata. Grazie all’architettura a 800V con ricarica rapida fino a 280 kW, può passare dal 10% all’80% di carica in meno di 20 minuti e offre fino a 570 km di autonomia secondo il ciclo WLTP.La versione a trazione integrale eroga 476 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 4 secondi. La primizia è sicuramente la vettura volante XPENG AEROTH X2 che offre due posti ed è progettata con duplice modalità di pilotaggio – manuale o completamente autonoma, dotata di un sistema di propulsione elettrico all’avanguardia, raggiunge una velocità massima di 130 km/h con un’autonomia di volo di circa 35 minuti.

“Siamo onorati di presentare XPENG in Italia durante la Milano Design Week in una cornice prestigiosa come quella dell’ADI Design Museum”, ha dichiarato JuanMa Lopez, Vice President Design Center XPENG. “Non potevamo scegliere contesto migliore per un Paese con una tradizione automobilistica così ricca e una cultura che ha elevato il design a forma d’arte. La nostra filosofia progettuale è esplicita: creare auto che esprimano il nostro know-how attraverso la perfetta unione tra estetica e funzionalità in ogni aspetto”. “È per noi motivo di orgoglio e responsabilità rivestire il ruolo di importatori e distributori esclusivi di XPENG per l’Italia”, ha detto Mattia Vanini, Presidente di ATFLOW. “

XPENG è tra i principali protagonisti della rivoluzione tecnologica globale. L’eccellenza del brand, insieme alla nostra profonda conoscenza del mercato italiano, genererà benefici tangibili per i clienti e diventerà un riferimento nell’evoluzione della mobilità sostenibile in Italia”.

