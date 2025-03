XVI rievocazione storica Coppa Milano-Sanremo

(Adnkronos) – Ritorna l’iconica Coppa Milano-Sanremo arrivata alla sua XVI Rievocazione Storica. Le date saranno dal 10 al 13 aprile 2025. La gara vedrà la partecipazione di circa 90 equipaggi che percorreranno oltre 1.000 chilometri di gara attraverso più di 150 comuni che saranno attraversati nell’ottica di creare un format sempre più avvincente ed esclusivo. Per questa XVI Rievocazione Storica sarà prevista nella prima giornata il tanto atteso ritorno all’Autodromo Nazionale di Monza. Altra novità di rilievo sarà l’occasione unica per tutti i concorrenti di poter gareggiare utilizzando il carburante sostenibile di Marline Collection, composto per l’80% da materiali rinnovabili e capace di ridurre le emissioni di CO2 del 65%. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)