Champions League, oggi Atalanta-Bayern Monaco – Diretta

(Adnkronos) – L’Atalanta torna protagonista in Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, la Dea ospita il Bayern Monaco – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena per l’andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale. La squadra di Palladino arriva al match dopo aver eliminato con un’incredibile rimonta il Borussia Dortmund ai playoff, ribaltato con un 4-1 a Bergamo dopo il 2-0 in Germania ed è reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro l’Udinese.
Il ritorno è previsto per mercoledì 18 marzo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.
