Djokovic tifoso a Milano Cortina, vede il pattinaggio e… ‘impazzisce’

(Adnkronos) –
Novak Djokovic in estasi per il pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026. Il tennista serbo, reduce dalla sconfitta nella finale degli Australian Open 2026 contro Carlos Alcaraz, ma capace di eliminare Jannik Sinner nella semifinale dello Slam di Melbourne, è a Milano per godersi alcune gare delle Olimpiadi invernali e aveva già presenziato alla cerimonia di apertura di San Siro. 

Alla Milano Ice Skating Arena di Assago Djokovic è stato inquadrato più volte mentre esultava per le performance dei pattinatori in gara, celebrando anche il bronzo dell’Italia, ma è stata un’esibizione in particolare che ha catturato la sua attenzione. Quando sul ghiaccio è arrivata la performance di Ilia Malinin, Djokovic ha reagito alzandosi in piedi e mettendosi le mani tra i capelli. 

A fine gara il pattinatore statunitense, che ha vinto la medaglia d’oro, ha commentato proprio le immagini delle reazioni del fuoriclasse serbo: “Ho visto Djokovic. È stato incredibile. Ho sentito dire che dopo aver eseguito il mio salto mortale all’indietro, lui aveva le mani in testa. È un momento irripetibile, sono assolutamente sbalordito”. 

 

